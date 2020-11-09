Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu

ABD'de günler süren seçim sürecinin ardından başkan seçilen Joe Biden, Donald Trump'ın görevden aldığı ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Vivek Murthy'i koronavirüs ile mücadele ekibinin başına getirdi.

ABD'nin yeni başkanı seçilen ve 20 Ocak 2021'de yemin ederek resmen ABD Başkanı olmaya hazırlanan Joe Biden, yaptığı zafer konuşmasında, pazartesiden itibaren çalışmalara başlayacağını ve ilk hedefinin koronavirüsle mücadeleye ağırlık vermek olduğunu söylemişti.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EKİBİNİN BAŞINA GETİRDİ

"20 Ocak 2021'de göreve başlayacak arkadaşlarımızla, bilim tabanlı ve empati ile çalışmalarımıza başlayacağız" diyen Biden, ilk icraat olarak Trump'ın kovduğu ABD Kamu Sağlığı Dairesi'nin eski başkanı Vivek Murthy'i koronavirüsle mücadele ekibinin başına getirdi.

DETAYLAR PAYLAŞILDI

Biden'ın seçim kampanyasını yöneten üst düzey isimlerden Kate Bedingfield, NBC'de katıldığı programda açıklamalarda bulunarak yeni koronavirüs planının detaylarını paylaştı. Bedingfield, Murthy ile beraber ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin eski komisyoneri David Kessler'in de ekibi yöneteceğini söyledi. Öte yandan ABD basınına konuşan kaynaklar, Covid-19 timinde Yale Üniversitesi'nden Dr. Marcella Nunez-Smith'in de yer alacağını dile getirdi.

BIDEN, HAFTA İÇİ HALKA SESLENECEK

Bedinfgield, "Hemen çalışmaya başlıyorlar. İnsanlar ülkelerinin ileriye gitmesini istiyor. Seçim sonuçları, insanların değişime aç olduğunu gösterdi. Biden, bu hafta içinde harekete geçecek ve Amerikan halkına açıklamalarda bulunacak" dedi.