Yengeç yemek haram mı? Yengeç helal mi?

Yengeç helal mi merak ediliyor. Yengeç yemek caiz mi, günah mı, haram mı? Diyanet'e göre yengeç yemek haram mıdır? Dinimizde yengeç yemek caiz mi, helal mi, haram mı, günah mı? İşte Diyanet İşler Başkanlığı kaynaklarına göre yanıtı...

YENGEÇ YEMEK HARAM MI?

Mâlikî ve Hanbelî âlimlere göre, deniz hayvanları prensip olarak helaldir. Ancak timsah gibi yırtıcı hayvanlar helal değildir.

Şâfiî mezhebinde ise; aslen suda yaşadığı halde karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanlar habis ve zararlı oldukları için helal değildir. Bunların dışında kalan midye, kalamar, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin yenmesi ise helaldir.

YENGEÇ NEDİR?

Yengeç, On ayaklılar takımından Brachyura infra takımını oluşturan kabuklu türlerin ortak adı. Tipik olarak çok kısa bir kuyrukları vardır, karın ise toraksın altına gizlenmiştir. Genellikle kalın bir dış iskelete sahiptirler ve bir çift kıskaç ile donatılmışlardır. Yengeçler tüm dünya okyanuslarında bulunurken; ayrıca birçok çeşit tatlısu ve karada yaşayan türü de vardır. Yengeçlerin boyutları sadece birkaç mm olan bezelye yengeçi ile bir bacağının boyu 4 metreye kadar çıkabilen Japon örümcek yengeci arasında değişiklik gösterir.

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