Yener Çevik kimdir? Rapçi Yener Çevik kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yener Çevik'in hayatı ve biyografisi

Rapçi Yener Çevik'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yener Çevik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları neler, hangi rapçiler ile çalışmıştır? İşte cevaplar...

Rap dünyasının başarılı isimlerinden olan Yener Çevik'in müzik kariyeri merak edildi. Yener Çevik kimdir, kaç yaşında? Yener Çevik'in biyografisi sizlerle...

YENER ÇEVİK KİMDİR?

Yener Çevik, (d. 20 Eylül 1979, İzmir, Türkiye), Türk rap müzisyeni.

Yener Çevik doğum tarihi : 20 Eylül 1979

Yener Çevik kaç yaşında : 41 yaşında

Yener Çevik nereli : İzmir

Yener Çevik mesleği ne : Rapçi

Yener Çevik diğer isimleri ne : Asbest, Sokak Kafası

YENER ÇEVİK HAYATI

20 Eylül 1979 tarihinde İzmir'in kenar mahallelerinden birinde dünyaya gelen Yener Çevik aslen Erzurum'un Oltu ilçesindendir. İlk yıllarda Orhan Gencebay ve Run DMC müziğiyle tanıştı. Bir yandan hayatla mücadelesi devam ederken diğer yandan arabesk müziği ile rap müziğini harmanlayarak Yener Çevik tarzını oluşturdu.

Yaşadıklarından süzdüğü isyanı, sevinci ve kederi rap ile anlatmaya başlar. Liseli Genç, sıralarında dirsek çürüttüğü okulunun sahnesinden ilk defa seslendirdiği şarkısı olur. 2000'li yılların başında J&B Müzik Festivali ve H 2000 gibi müzik organizasyonlarında sahne alarak, kendini geliştirir. Türkçe rap'in ilk toplama albümü olan Yeraltı Operasyonu adlı karma albümün birinci ve ikinci bölümünde yer alır. Bunu yurt dışı projeleri izler.

18 Ağustos 2012 tarihinde bayram tatili için İstanbul'dan İzmir'e giderken trafik kazası geçiren Yener Çevik, içerisinde bulunduğu aracın 6 takla atması sonucu vücudunun birçok yerinde kırıklar meydana geldi. Gerekli müdahalelerin ardından bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra başarılı üç ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlarda kalçasına, ayaklarına ve omzuna platin takıldı. Uzun bir süre sahnelerde yer almadı.

2016 yılında Sokak Dili ve Edebiyatı adlı albümünü çıkarmıştır.

YENER ÇEVİK MÜZİK KARİYERİ

Türkçe Rap'in ilk toplama albümü olan Yeraltı Operasyonu adlı toplama albümün 1. ve 2.'sinde yer aldı. Bunu yurt dışı projeleri izledi. Dj Mahmut'un prodüktörlüğünü üstlendiği Türkçe Rap Mixtape adlı çalışmada yer aldı. Albüm Almanya'nın ardından Türkiye'de yayınlandı. Sus adlı albümü 2001 yılında Universal Müzik ve Kod Müzik ortak çalışmasıyla yayınlandı. İşporta Rap adlı çalışması sevenleri ile buluşan ikinci albümüdür. Yener, Yerli Plaka adlı albümünde Gene Elde Mendil parçasında Ceza'ya eşlik etti. Bu çalışmayı Killa Hakan'ın Kreuzberg City adlı albümünde yer alan İçimde Killa Var şarkısı izledi. Eko Fresh ve Bushido'nun (Gheddo Maxi Single) adlı projesinde yer alan Gheddo (Turkish Remix) parçasında yer almıştır. Ayrıca Destere filminin soundtrackinde Doa Üstündağ ile birlikte yer almıştır.

DİSKOGRAFİ

1999 : Kod Müzik : Yeraltı Operasyonu (Toplama albüm) : Töre ve Liseli Genç adlı parçalarıyla eşlik etmiştir.

2001 : Kod Müzik : Yeraltı Operasyonu 2 (Toplama albüm) : Sokakta Yavaş Yavaş adlı parçası ile eşlik etmiştir.

2001 : Universal Müzik : Sus : Kayıtları 1998 yılında alınan fakat unutularak 2001 yılında yayınlanan ilk solo albüm

2004 : Black Cat Music House : Ishporta Rap : İkinci solo albümü

2012 : Pasaj Müzik

Hiphoplife PRO : Organize Oluyoruz Vol.2 (Toplama albüm) : Ais Ezhel ile birlikte Yaprak Düşerse adlı parçayla eşlik etmişlerdir.

2014 : Dokuz Sekiz Müzik

Hiphoplife PRO : Organize Oluyoruz Vol.3 (Toplama albüm) : Çocuk adlı parçası ile eşlik etmiştir.

2016 : ILS Vision Music : Gönlündekileri Gördüm : Yener'in albüm öncesi klibi ile yayınladığı Single.

2016 : ILS Vision Music : Sokak Dili ve Edebiyatı : Yener'in uzun aradan sonra yayınladığı üçüncü solo albümü

2016 : ILS Vision Music : Parçanın Adı Yok : Yener'in Ev Yapımı İşler stüdyolarında kaydettiği ve klibini yayınladığı bu seneki 2.Single parçası

2016 : ILS Vision Music : Bugün Bu Halim : Yener'in Video Klibi ile yayınlanan 3.Single Çalışması.Ev Yapımı İşler stüdyolarında çekilen klibin yönetmenliğini Jehat Hekimoğlu üstlenmiştir.

2017 : ILS Vision Music : 1'den 1'e : Dördüncü solo albümü

2017 : ILS Vision Music : Duvar

2017 : ILS Vision Music : Gez Göz Arpacık

2017 : ILS Vision Music : Ansızın

2018 : ILS Vision Music : Gözümle Gördüm

2018 : ILS Vision Music : Sora Sora

2018 : ILS Vision Music : Sabaha Doğru

2019 : ILS Vision Music : Etraf

2019 : ILS Vision Music : Gerçek Kahraman (Orijinal Film Müziği)

HABERLER.COM KONUĞU OLDU!

Haberler.com Youtube kanalımızda Gökay Kalaycıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Haber Bahane'ye konuk olan ünlü rap sanatçısı Yener Çevik, Sagopa Kajmer ve Reynmen'e yüklendi.

Eşi Safir ile birlikte Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Yener Çevik, hayat hikayesini, rap müziğe başlama hikayesini ve Safir ile evliliğe giden yolunu anlattı.

Çevik, rap dünyasında rakipleri olan isimlere de yüklendi.

Reynmen'in 'fenomenlik' yapmaya devam etmesi gerektiğini belirten Yener Çevik, Sagopa için ise "Ben onu sevmem, o da beni sevmez" diyerek göndermede bulundu.