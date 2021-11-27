Yemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve kötüye giden ekonomik durum protesto edildi

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde yerel para biriminin değer kaybetmesi sonucu kötüleşen hayat şartları, pahalılık ve ekonomik krize tepki için gösteri düzenlendi.

Taiz'de kent merkezi, Cebel Habeşi ile Meşrea ve Hadnan ilçelerinde toplanan Yemenliler, "Halkın açlığından koalisyon ve hükümet sorumludur", "Fiyat artışı her evi yakıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Öte yandan Taiz Sendikalar ve Sivil Toplum Koordinasyon Konseyinden yapılan açıklamada, hükümet, yerel para biriminin değer kaybetmesine karşın gerçek bir çözüm sunamamakla itham edildi.

Açıklamada hükümetin, fiyat artışları karşısında asgari yaşam standardı için çalışanlara gerekli ücreti ödemediği kaydedildi.

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor. İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar, 215 Yemen riyali iken bugün itibarıyla yaklaşık 1600 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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