Yemen'de Islah Partisi, hükümetten El-Mehra'daki "yabancı güçlere" ilişkin açıklama istedi

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, hükümetten, Umman sınırında bulunan El-Mehra kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yer almayan "yabancı güçlere" ilişkin "şeffaf bir açıklama" yapmasını talep etti.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, hükümetten, Umman sınırında bulunan El-Mehra kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yer almayan "yabancı güçlere" ilişkin "şeffaf bir açıklama" yapmasını talep etti.

Islah Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Umman sınırındaki El-Mehra kentinde yaşanan gelişmelerle ilgili olağanüstü bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri çatısı altında olmayan güçlerin çeşitli bahanelerle El-Mehra'da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetten, kentteki bu "yabancı güçlerle" ilgili "şeffaf bir açıklama" yapması istendi.

Açıklamada ayrıca, yetkili makamlara "sorumluluklarını yerine getirmesi ve kenti, bölgesel çatışmalardan ve çekişmelerden uzak tutması" çağrısı yapıldı.

İngiltere'nin El-Mehra'ya 40 kişilik özel kuvvet gönderdiği iddiası

İngiltere'ye ait "Express" adlı bir web sitesinde, Londra'nın, Umman Denizi'nde saldırıya uğrayan "Mercer Street" adlı petrol tankeriyle ilgili faillerin yakalanması için El-Mehra'ya 40 kişilik özel kuvvet gönderdiği bilgisi yer almıştı.

Yemen hükümetinden İngiliz sitede yer alan habere veya Islah Partisi'nin çağrısına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İsrailli şirkete ait gemiye düzenlenen saldırı

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Liberya bandıralı "Mercer Street" adlı petrol tankeri, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman Denizi'nde saldırıya uğramış, saldırıda biri İngiliz, diğeri Rumen 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile İngiltere, insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran ise suçlamaları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett 3 Ağustos'ta olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini ifade ederek "Bütün Orta Doğu'yu ateşe verirken Tahran'da sakince oturamazlar. Bu iş bitti." demişti.

İsrail Savunma Bakanı Gantz da ülkesinin İran'a askeri saldırıya hazır olduğunu söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Gantz'ın 6 Ağustos'taki telefon görüşmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra atılacak adımlar noktasında ortak hareket edileceği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay