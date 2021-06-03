Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, çözüm için öncelikle ateşkesin gerekliliğine vurgu yaptı
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Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, çözüm için öncelikle ateşkesin gerekliliğine vurgu yaptı

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, çözüm için öncelikle ateşkesin gerekliliğine vurgu yaptı
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, hükümetin, çözüm ve herhangi bir insani düzenleme başlatılmadan önce ateşkes yapılması ilkesine bağlı olduğunu duyurdu.

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, hükümetin, çözüm ve herhangi bir insani düzenleme başlatılmadan önce ateşkes yapılması ilkesine bağlı olduğunu duyurdu.

Yemen resmi haber ajansının haberine göre, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'da ABD'nin Yemen Özel Elçisi Tim Lenderking'i kabul etti.

Husileri insani yardım konusunda ikiyüzlülük yapmakla suçlayan Salih, şöyle devam etti:

"Yerel ve bölgesel istikrarı tehdit eden uzmanlar ve silahlar getirmesine izin vermek, insanların maaşlarını yağmalamak, özgürlüklerine el koymak insani bir yöndür. Yerinden edilmiş milyonlarca insanın olduğu Marib eyaletine saldırmak ve Suudi Arabistan'ı hedef almak askeri bir hamledir."

Salih, insani ve diğer konularda çözüm için öncelikle ateşkes gerekliliğini vurgulayarak, Yemen hükümetinin bu pozisyona bağlı olduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, başkent Sana'ya gelmesinin ardından Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile 31 Mayıs'ta bir araya gelmişti.

Görüşmede Husi lider, Yemen'deki insani krizin siyasi ve askeri boyutlardan ayrı tutulması gerektiğini belirterek insani krizin çözülmesinin diğer dosyalara bir giriş kapısı konumunda olduğunu aktardı.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile Griffiths, dün Yemen'de acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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