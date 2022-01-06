Yemeksepeti Mahalle 81 ilde hizmet vermeye başladı

Yemeksepeti'nin kullanıcılarına mahalle esnafından hızlı alışveriş imkanı sunan yeni hizmeti Yemeksepeti Mahalle, 2 ay içinde 81 ilde hizmet vermeye başladı.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti Mahalle, hızlı bir büyüme ivmesi ile çalışmalarına devam ediyor.

Yemeksepeti, mahalle esnafına büyüyen hızlı ticaret sektöründe iş yapma fırsatı sunma ve yerel ekonomiye katkı sağlama vizyonuyla hayata geçirdiği Yemeksepeti Mahalle ile hizmet yelpazesini genişletiyor ve kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında topluyor.

Bugün 27 milyonu aşkın kullanıcısına 60 bin iş ortağı restoran ve 350'ye yakın Yemeksepeti Banabi hizmet noktasıyla hizmet veren Yemeksepeti, Mahalle hizmetini 2 ay gibi kısa bir sürede tüm Türkiye genelinde 81 ile yaydı ve mahalle esnafının ulaşabileceği müşteri ağını genişletti.

İş ortaklarının dijitalleşme ile sürdürülebilir şekilde büyümesine, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan Yemeksepeti Mahalle'de, 7 bine yakın mahalle esnafı yer alıyor. Üye iş ortakları; işlerini büyütmeleri, performanslarını artırmaları, daha kaliteli hizmet verirken daha çok kazanmaları için Yemeksepeti tarafından geliştirilen dijital çözümlerden yararlanıyor.

İş ortağı esnafa özel geliştirilen mobil uygulama ile mahalle esnafı stok kontrolü, ürün kontrolü, sipariş performanslarını analiz etme, çalışma saatleri gibi veriye dayalı birçok konuda analiz yapma fırsatı buluyor. Veri ve analiz gücünün artırıldığı bu uygulamalar sürekli geliştirilirken, Yemeksepeti'nin uzman kadrosu da mahalle esnafının büyüme yolculuklarında yanlarında yer alıyor. Böylece Yemeksepeti Mahalle, esnafın işlerini operasyonel ve finansal açıdan geliştirmelerinde, büyütmelerinde ve adil rekabet fırsatları elde etmelerinde önemli bir rol üstleniyor.

Yemeksepeti Mahalle hizmetinde, market, aktar, kasap, kuru yemiş, şarküteri, balık, kozmetik, manav ve pet shop gibi temel kategoriler yer alıyor ve kullanıcılar mahallelerindeki esnaftan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünü anında sipariş edip ihtiyaçlarını dakikalar içinde giderme kolaylığına erişiyor. Kullanıcılar ayrıca, tüm kategorilerde farklı kampanyalar dahilinde yüzde 30'a varan indirimlerden ve Yemeksepeti Mahalle'de ilk sipariş fırsatından yararlanıyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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