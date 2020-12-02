Yemeksepeti Gel-Al sipariş özelliği nedir? Gel Al nasıl kullanılır?
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Yemeksepeti Gel-Al sipariş özelliği nedir? Gel Al nasıl kullanılır?

02.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:49
Yemeksepeti Gel-Al sipariş özelliği nedir? Gel Al nasıl kullanılır?

Koronavirüs pandemisi döneminde restoranların kapatılması sebebiyle yeni bir sistem ortaya çıkarıldı. Yemek Sepeti kurucusu olan Nevzat Aydın, tarafından açıklanan Gel Al sipariş özelliği nedir? Yemeksepeti Gel Al nasıl kullanılır?

Türkiye'nin en büyük çevrim içi yemek sipariş sitesi olan Yemek Sepeti yepyeni bir özelliğini duyurdu! Yemeksepeti, tek şubeli restoranlar için 20 milyon TL'lik mali destek paketini duyurdu. Şirket, ayrıca Gel-Al sipariş hizmetini komisyonsuz olarak hayata geçirdi.

YEMEKSEPETİ GEL AL SİPARİŞ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Yemeksepeti, kısıtlamalar çerçevesinde platforma Gel-Al sipariş seçeneğini projeleri arasına ekledi. Gel-Al sipariş seçeneği ile kullanıcılar siparişlerini Yemeksepeti üzerinden oluşturup, yemeklerini restorandan kendileri teslim alabilecek. Üstelik yemek sepeti Gel-Al siparişlerde 0 komisyon politikasıyla ilerleyecek. Şirketin, bu yeni uygulama ile restoranlara "0" maliyetli bir gelir kalemi yaratmayı hedeflediğini söyleyebiliriz.

YEMEKSEPETİ GEL AL NASIL KULLANILIR?

kullanıcıların siparişlerini Yemeksepeti üzerinden oluşturup, yemeklerini restorandan kendilerinin teslim aldığı Gel-Al sipariş seçeneğini de bu dönemde 0 komisyon ile devreye alan Yemeksepeti, bu yeni uygulama ile restoranlara "0" maliyetli bir gelir kalemi yaratmayı hedefliyor. Tüm bunlara ek olarak Yemeksepeti'ndeki Cüzdan uygulaması kullanılarak verilen siparişlerden de bu dönemde komisyon ücreti alınmayacak.

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Sadece birlikte çalıştığı restoranlar için değil tüm sektör için elini taşın altına koyan Yemeksepeti, sektör örgütlerinin geliştireceği projeleri de 2 milyon TL'lik bir fon ile destekleyecek.

Yemeksepeti daha önceki kısıtlama döneminde de uyguladığı programlar ve açıkladığı paketler ile tekil restoranların finansal olarak ayakta kalmalarına destek olmuştu.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, bireyler ve şirketler olarak zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek, özellikle masa müşterilerine kapılarını kapatmak zorunda kalan küçük esnafın, yani mahalle restoranlarının yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve her zaman olduğu gibi onların yanında olacaklarını aktardı.

Aydın, "Bu zor dönemde onların işlerini büyütebilmek için gereken tüm yatırımları zaten yapıyoruz. Bunun yanında 'Birlikte Daha Güçlüyüz' destek paketi ile biz de finansal anlamda elimizi taşın altına koyduk. Bu zor dönemi birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

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