Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan kadın çıktı

ABD'de aktör Joe Cummings, yemeklerinin sürekli kaybolduğunu fark edince, mutfağa gizli kameraya koydu. Görüntüleri izleyen Cummings, bir kadının mutfak dolabından çıkıp yemek yedikten ve idrarını lavaboya yaptıktan sonra dolaba geri girdiğini gördü. Eve gelen ekipler kadını gözaltına alırken, Cumming'in sosyal medya hesabına yüklediği video binlerce kez izlendi.