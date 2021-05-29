Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan kadın çıktı
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Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan kadın çıktı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

ABD'de aktör Joe Cummings, yemeklerinin sürekli kaybolduğunu fark edince, mutfağa gizli kameraya koydu. Görüntüleri izleyen Cummings, bir kadının mutfak dolabından çıkıp yemek yedikten ve idrarını lavaboya yaptıktan sonra dolaba geri girdiğini gördü. Eve gelen ekipler kadını gözaltına alırken, Cumming'in sosyal medya hesabına yüklediği video binlerce kez izlendi.

New York'ta yaşayan aktör Joe Cummings, mutfağa koyduğu yemeklerin sürekli kaybolması nedeniyle mutfağa gizli kamera koydu. Gizli kamera görüntülerini inceleyen Cummings, mutfak kapısının üstünde bulunan dolabın içinden bir kadının çıkıp yemekleri yediğini görünce büyük bir şok yaşadı.

YEMEK YEDİKTEN SONRA KANEPEYE OTURUP TELEVİZYON İZLEDİ

Dolaptan çıkan kadın yemek yedikten sonra mutfaktaki kanepe üzerinde oturup televizyon izledi. Ardından mutfak lavabosunun üzerine idrarını yaptıktan sonra içinde yaşadığı dolaba geri döndü. Görüntüleri izleyen Joe, polise haber verdi.

EKİPLERE HABER VERDİ

Eve gelen polis ekipleri kadını gözaltına altına aldı. Joe, evinin en süt katta olduğunu ve kadının büyük ihtimalle yangın merdiveninden içeri girmiş olabileceğini söyledi.

KAYIP YEMEKLER NEDENİYLE PARTNERİYLE TARTIŞMIŞ

Cummings, daha önce kayıp yemekler nedeniyle partneriyle tartıştığını belirtti. Cummings'in YouTube kanalından paylaştığı video binlerce kişi tarafından izlendi.

Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan kadın çıktı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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