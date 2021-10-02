Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da yemek yemek için yolun karşısındaki restorana geçmeye çalışan 3 kişiye aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil çarptı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da yemek yemek için yolun karşısındaki restorana geçmeye çalışan 3 kişiye aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce uzağa savrulan 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaza saat 00.00'da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ş idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil aşırı süratten dolayı çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaklaşık 200 metre savruldu.

3 kişi feci şekilde can verdi

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar ile sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 3 kişiden 1'i olan Aydın Akça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça'nın da kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Caddenin bir kısmı kapatıldı

Polis ekipleri, caddenin bir bölümünü kapatırken araçlarında kontrollü bir şekilde devam etmesini sağladı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından olay yerindeki cenaze ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın çıkış nedenini araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular

Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış

Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış

 Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç hayatını kaybetti

Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç hayatını kaybetti

 Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış

Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Balotelli Bülent Uygun Lionel Messi Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yemek yemek için yolun karşısına geçmek istediler, canlarından oldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 04:17:13. #1.17#