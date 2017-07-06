Yemek Kamyoneti Tarlaya Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

KONYA'nın Beyşehir İlçesi'nde yemek fabrikasına ait kamyonetin kontrolden çıkıp tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.15 sıralarında Beyşehir- Antalya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yeşildağ Mahallesi'ndeki bir yemek organizasyonundan Beyşehir'e dönen yemek fabrikasına ait Mehmet Atik'in (29) kullandığı 42 B 2776 plakalı kamyonet, virajda savrulup kontrolden çıkarak ekin tarlasına devrildi. Kazada Sürücü Atik ile yanında bulunan Beytullah Yalçın (18), Arif Atcı (17), Fırat Öztürk (21) ve Azmi Güzel (21) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Arif Atcı, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



- Konya