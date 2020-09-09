Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde stüdyoda gergin anlar yaşandı. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında, tabağını yetiştirememesine rağmen şeflerin önüne götüren Furkan, Mehmet Şef'in sözleri sonrası gözyaşları içinde stüdyodan çıktı.

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tabağını istediği gibi çıkaramayan Furkan'a "Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme" diyerek tepki gösterdi. Sözler karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Furkan, stüdyoyu terk etti.

ŞEFLERİN KARŞISINA YETİŞMEYEN TABAK ÇIKARDI

MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül Salı ekrana gelen son bölümünde, takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yeniden mücadele etti. İkinci bölümde Somer Sivrioğlu'nun istediği ördek etli gözleme yapmaya çalışan yarışmacılar, daha sonra ise tabaklarıyla şeflerin karşısına çıktı. Tabağını yetiştiremeyen Ayyüce, sunuma çıkmadı ve tabağını götürmedi. Yine tabağını tamamlayamayan Furkan ise yaptığı yemekle şeflerin karşısına çıktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gözleme şeklinde olması gereken yemeğin dağıldığını gören Mehmet Şef ise sinirlerine hakim olamadı. Furkan'a kızan Şef Yalçınkaya, "Bu ne böyle? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme. Ayyüce gibi 'Yok' de. Şeflere saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam bile" sözleriyle bağırdı. Mehmet Şef'in sert eleştirilerin ardından gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacı Furkan, yemeğini diğer şeflere tattırmadan yerine geçti.

Mehmet Şef'in sözlerinin ardından kendine gelemeyen Furkan, gözyaşları içinde izin isteyerek stüdyodan çıktı.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Öte yandan diğer yemeklerin tadına bakan şefler, en iyi üç tabak olarak Esra, Emir ve Berker seçti. Son olarak şeflerin verdiği karar doğrultusunda en başarılı tabak Berker'inki olarak belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Berker, haftanın ilk eleme adayı olarak Duygu'nun adını söyledi.

İkinci adayın belirlenmesi için takımda yapılan oylamada ise Emir, Ebru ve Furkan 4'er oy alarak en fazla eleme oyu alan isimler oldu. Bu durumda şefler takım kaptanından eleme potasına gidecek ismi belirlemesini istedi. Mavi takım kaptanı olan Esra ise Furkan'ı seçti ve ikinci eleme adayı Furkan oldu.