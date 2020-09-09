Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde stüdyoda gergin anlar yaşandı. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında, tabağını yetiştirememesine rağmen şeflerin önüne götüren Furkan, Mehmet Şef'in sözleri sonrası gözyaşları içinde stüdyodan çıktı.

09.09.2020 07:26 | Son Güncelleme: 09.09.2020 08:21

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tabağını istediği gibi çıkaramayan Furkan'a "Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme" diyerek tepki gösterdi. Sözler karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Furkan, stüdyoyu terk etti.

ŞEFLERİN KARŞISINA YETİŞMEYEN TABAK ÇIKARDI

MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül Salı ekrana gelen son bölümünde, takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yeniden mücadele etti. İkinci bölümde Somer Sivrioğlu'nun istediği ördek etli gözleme yapmaya çalışan yarışmacılar, daha sonra ise tabaklarıyla şeflerin karşısına çıktı. Tabağını yetiştiremeyen Ayyüce, sunuma çıkmadı ve tabağını götürmedi. Yine tabağını tamamlayamayan Furkan ise yaptığı yemekle şeflerin karşısına çıktı.

Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gözleme şeklinde olması gereken yemeğin dağıldığını gören Mehmet Şef ise sinirlerine hakim olamadı. Furkan'a kızan Şef Yalçınkaya, "Bu ne böyle? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme. Ayyüce gibi 'Yok' de. Şeflere saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam bile" sözleriyle bağırdı. Mehmet Şef'in sert eleştirilerin ardından gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacı Furkan, yemeğini diğer şeflere tattırmadan yerine geçti.

Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

Mehmet Şef'in sözlerinin ardından kendine gelemeyen Furkan, gözyaşları içinde izin isteyerek stüdyodan çıktı.

Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Öte yandan diğer yemeklerin tadına bakan şefler, en iyi üç tabak olarak Esra, Emir ve Berker seçti. Son olarak şeflerin verdiği karar doğrultusunda en başarılı tabak Berker'inki olarak belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Berker, haftanın ilk eleme adayı olarak Duygu'nun adını söyledi.

İkinci adayın belirlenmesi için takımda yapılan oylamada ise Emir, Ebru ve Furkan 4'er oy alarak en fazla eleme oyu alan isimler oldu. Bu durumda şefler takım kaptanından eleme potasına gidecek ismi belirlemesini istedi. Mavi takım kaptanı olan Esra ise Furkan'ı seçti ve ikinci eleme adayı Furkan oldu.

Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti
Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

İlgili Haberler

MasterChef Furkan kimdir? MasterChef Furkan MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Furkan hayat hikayesi! MasterChef Furkan Instagram hesabı!
MasterChef Furkan kimdir? MasterChef Furkan MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Furkan hayat hikayesi! MasterChef Furkan Instagram hesabı!
Haber Yorumları (32)
VATANDAŞ: Şef yarışması bu, o tabağı garson hazırlamış gibi sunarsan sonuç bu olur.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İ.ÇENGEL: şiddeti yarışma programlarına bile taşımak hatalı sizin birilerini azarlamaya yetkiniz varmı puan vermezsin elersiniz o kadar kendini ne zannediyorsun kazma esefle kınıyorum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SİNİRLİ: Bu kendini jüri üyesi gösteren kişiler kendilerini ne sanıyorlar bu gençleri fırçalayarak kötü örnek oluyor onları kınıyorum. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Çocuk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 08:52:49. #1.15#
title