Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

ABD Lowa'da bulunan Pisgah kasabasında yaşanan olay, akıllara durgunluk verdi. 29 yaşındaki Kristofer Erlbacher ile 30 yaşındaki Caleb Solberg ve bir arkadaşları daha barda içki içiyordu. Ancak bir süre sonra Erlbacher ile Solberg arasında yemeğe dökülen bir mayonez nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

ÖNCE TARTIŞMAYI YATIŞTIRDILAR

İkili arasındaki tartışma önce yatıştırıldı. Evlerine dağılan arkadaşlar arasındaki tartışma bitmek yerine daha da alevlendi. Hatta iki tarafın da birbirine tehditler savurduğu öne sürüldü.

KAMYONETLE EZDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından kamyonetiyle birlikte arkadaşı Caleb Solberg'in evine giden Kristofer Erlbacher, burada bir süre daha tartışma yaşanmasının ardından arkadaşını kamyonetle ezerek öldürdü.

ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILDI

Olayın ardından yapılan incelemelerde Solberg'in ilk darbede ölmediği ve Erlbacher'in onu öldürmek için bir hamle daha yaptığı tespit edildi. Katil zanlısı, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.