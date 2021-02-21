Yeliz Yeşilmen'den eşi Ali Uğur Akbaş'a olay sözler: Düşüncesiz ve inanılmaz cimri

Aylar önce "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek gözyaşları içerisinde feryat eden oyuncu Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Evlilik yıl dönümü hediyesi almadığı için Akbaş'a küstüğünü söyleyen Yeşilmen, "Düşüncesiz ve inanılmaz cimri" ifadelerini kullandı.

2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan ve iki çocuğu bulunan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.

"ARTIK NET KÜSTÜM"

Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte hafta sonunu Kocaeli, Maşukiye'de geçiren Yeşilmen, eşi ile çekilen fotoğraflarına düştüğü notlarla gündem oldu. 42 yaşındaki şarkıcı, "Huhu tam da bu foto sonrası birbirimize girdik, sebep? Tabii ki içimde kalmasın, 4 yıldır gelmeyen evlilik yıl dönümü hediyesi... Yani bir dal çiçek dahi gelmedi. Yine yolda bu konu ve artık net küstüm. Hatta şimdi ki otelde bile ayrı odalar... Eh dayanamam bu kadarına pes... Sizlerle her şeyi paylaşan ben 'şunun kulağını sağlam çekin' derim" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNCESİZ VE İNANILMAZ CİMRİ"

Ardından benzer pozlarını da yayınlayan Yeliz Yeşilmen, "Düşüncesiz ve inanılmaz cimri... Oh rahatladım be" dedi.

Yeşilmen, bir sonraki paylaşımında eşinin yüzünü uygulama ile gençleştiren Yeşilmen, gönderisine "Al bu da benim sana hediyem olsun" notunu düştü.

"O TARAFA BAKMIYORUM"

Sabah saatlerinde de kahvaltı sofrasını yayınlayan şarkıcı, "Küsüm... O tarafa bakmıyorum" ifadelerini kullandı.

"SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Yeliz Yeşilmez, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sosyal medya hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti.

Yeşilmen, nedeni belli olmayan bir şekilde, "Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var" ifadelerini kullanmıştı.

Yeşilmen, evliliği hakkında şunları söylemişti:

Çok yeni olan şeyler değil. Bizim 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım. Bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından bir patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası...

Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup, patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Aynı evde yaşıyoruz. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur.