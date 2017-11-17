Yeliz Yeşilmen'in Eşinden, Eski Karısına Salvo: Evliyken Gülbin'le Oldum, Hamile Kaldı

Eşi Yeliz Yeşilmen'i aldattığı iddia edilen Ali Uğur Akbaş, eski eşi Gülbin Vardar'ın suçlamalarına olay sözlerle yanıt verdi.

"NE KOCAMI NE DE KENDİMİ HARCATMAM"

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a ait olduğu iddia edilen yazışmalar birkaç gün önce sosyal medyaya sızmıştı. İhanete uğradığı konuşulan Yeliz Yeşilmen ''Bu, ünlü ve başarılı olan her insana oynanan bir oyun, montajlı fotoğraflar var. Hiçbir şey yok. Ne kocamı ne de kendimi harcatmam. Kimsenin gücü yetmez. Durumu bilişim suçlarına ilettik, şüphelendiğimiz kişiler var'' açıklamasını yapmıştı.



ESKİ EŞ KONUŞTU

Yeliz Yeşilmen'in 'şüphelendiğimiz kişiler var' açıklamasıyla Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi Gülbin Vardar'ı kastettiği iddia edildi. Konuyla ilgili ilk kez 'Duymayan Kalmasın' programına konuşan Gülbin Vardar, çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

''BENİM YAŞADIKLARIMI YELİZ DE YAŞASIN''

İşte Gülbin Vardar'ın açıklamaları: ''Benim yaşamış olduklarımı o da (Yeliz Yeşilmen) yaşasın isterim.Çünkü ben az buz şeyler yaşamadım.Yani ben iki çocuğumla hayatı silbaştan yaşadım. Bakın o da 2 çocuğuyla şu an. Aynı kaderi yaşayacak. Aynı kaderi yaşamadan ölmeyecek. Çünkü ben çok kötü şeyler yaşadım, çok çektim. Evet, bu mesajlar bana da geldi. Eski eşim bir kadınla kendisini (Yeliz Yeşilmen) aldatıyormuş. Biz bunu zaten biliyorduk. Biz bunu seneler önceden biliyorduk, şimdiki mevzu değil ki! Biz bunu gördük çocuklarım onların yanında olduğu zamanlar başka kadınlar da görüyordu. Kendisi de yakaladı fakat hep sustu.''

ALİ UĞUR AKBAŞ'TAN CEVAP: GÜLBİN EVLİYKEN BENİMLE OLDU

Yeliz Yeşilmen ve eski eş Gülbin Vardar karşılıklı suçlamaları sonrası Ali Uğur Akbaş konuştu: "Ben evliyken Gülbin benimle birlikte oldu. Evliyken Gülbin'le beraber oldum. Hamile kaldı ve ilk eşimden öyle ayrıldım. Ben Gülbin'den ayrıldıktan 1.5 yıl sonra Yeliz'le tanıştım, Yeliz'i evli adamla beraber olan kadın olarak yansıtmaya çalışıyor şimdi.''



