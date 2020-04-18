Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu - Magazin
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı, Harun Tan, Magazin

Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın çocuğunun vefat etmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Yeşilmen, Şallı için olumsuz yorum yapanlara sitem etti.

18.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:50
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu

Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki lenfoma hastası oğulları geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Şallı'yı yasan boğan ölüm haberini izleyen Yeliz Yeşilmen ise gözyaşlarına boğuldu.

"NE ŞEREFSİZSİNİZ YA"

Salgın nedeniyle 2 çocuğu ve eşiyle karantinada olan Yeliz Yeşilmen, bugün 2 sayfa programında Ebru Şallı'nın çocuğunu kaybettiği haberi izlerken duygularına hakim olamadı. Gözyaşlarına boğulan Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı için yapılan olumsuz yorumlara da tepki gösterdi. Instagram hesabından video çeken Yeşilmen, "Sabah sabah Ebru Şallı haberine dağıldım. Acılı bir annenin acısının altına yapılan yorumlar... Ne şerefsizsiniz ya. Çok kötü yorumlar yazan olmuş, pisliğinde boğulacak o insanlar. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu

EBRU, OĞLUNUN MEZARINDAN AYRILAMADI

Hastalığı tekrarladığı için son 1 aydır özel bir hastaneye tedavi gören Pars hayatını kaybetti. Minik Pars, dün öğle namazının ardından Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu gözlenen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı. Şallı oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu

İlgili Haberler

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (1)
BERİVAN ARAZ: siz neden o adi yorumları dikkate alıyorsunuz ki. onlarada evlat acısı verdiğinde anlarlar. Başınız sağ olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Magazin
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Magazin
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Türkiye Ebru'nun evlat acısıyla yandı! İşte çocuğunu kaybeden ünlüler Magazin
Türkiye Ebru'nun evlat acısıyla yandı! İşte çocuğunu kaybeden ünlüler
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Magazin
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Magazin
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor Magazin
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Survivor Berkan'ın sevgilisi Miss Turkey Güzeli çıktı
Survivor Berkan'ın sevgilisi Miss Turkey Güzeli çıktı
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Ebru Şallı'nın 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
9 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
9 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Futbolcu
Şu an buradasınız: Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 15:30:27. #1.14#
title