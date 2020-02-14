17 yaşındaki genç, amcasını böyle öldürdü! Kan donduran olay kamerada
Kars'ta 17 yaşındaki gencin, devlet hastanesinde kantin işleten amcasını vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, 17 yaşındaki A.D.'nin devlet hastanesinde kantin işleten amcası Mehmet Demir'i (43) arkadan yaklaşarak kafasından tabancayla vurduğu anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kağızman Devlet Hastanesi kantininde, geçen pazartesi sabahı yaşanan olayda, A.D. aralarında husumet bulunan amcası Mehmet Demir'in işlettiği kantine geldi. Arkadan yaklaştığı amcasını elindeki tabancayı başına ateşleyerek, öldürdü. Elinde silahıyla bekleyip, kanlar içindeki amcasına kimseyi yaklaştırmayan yeğen, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ
Kağızman Devlet Hastanesi kantininde yaşanan cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde A.D., kantin kapısının arkasına gizlenerek, amcasının gelmesini bekliyor. Amca Demir içeri girdiğinde de arkadan yaklaşarak, kafasına ateş ediyor. Mehmet Demir, yere yığıldıktan sonra da yeğen tabancasını ateşlemeye devam ediyor. Amcasının yüzünü çevirmek isteyen A.D., kurşun sıkmayı sürdürüyor. Hastane içerisinde elinde silahla dolanan A.D., kendisine ve amcasına kimseyi yaklaştırmıyor.
Haber Videosu: 17 yaşındaki genç, amcasını böyle öldürdü! Kan donduran olay kamerada
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yazık ya cehaletCevap Yaz Yayından Kaldır
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zihniyetiniz batsın. . insan müsfetteleriCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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vay uyanıklar husumeti olan büyükler cinayeti işleyen 18 yaşından küçük. . . klasik kullan at selpak misali. . .Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Yazık. . . . . ! kimbilir ne yaşadılar. . . . ama ülkemizde öldürmek en kolay yol olmuş artık.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Idam istiyoruz! Can a can, nokta!Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Vardir bir sebebi ama ne olursa olsun öldürmek yanlistir!Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır