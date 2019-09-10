Yeğenini öldüren şahıs, çobanını da öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısında

10.09.2019 17:42

Kocaeli'de kuzenini öldüren ve bu nedenden dolayı müebbet cezasına çarptırılan şahıs, 2016 yılında ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan çobanın yakınlarının şikayeti üzerine çobanı öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı.



Edinilen bilgilere göre, 2018 yılında Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kuzenini öldürerek ormanlık alana gömen ve olayla ilgili açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında farklı bir cinayet daha işlediği iddiası ile hakim karşısına çıkartıldı. Öldürdüğü kuzeni Yusuf Acar'ın ormanlık alana gömen ve 3 gün sonra cesedin yerini gösteren Acar'ın müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrasında, bir aile şahsın yanında çobanlık yapan ve 2016 yılında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Burhan Çelikdere'yi de öldürmüş olabileceğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Acar, savcılıkta verdiği ifadesinde Çelikdere'yi öldürdüğünü kabul etti.



Çobanını öldürdüğü iddiası ile hakim karşısında



Cinayetten müebbet hapis cezası alırken hakkında tekrar farklı bir cinayetten dolayı dava açılan Acar, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı. Şehmus Acar ile birlikte davada yargılanan M.Z. isimli sanığa ise ulaşılamadı. Duruşmada Çelikdere'nin abisi E.Ç. eşi G.Ç., kardeşi M.Ç., yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Acar, savcılıktaki iddialarını ret ederek, Çelikdere'yi kendisinin öldürmediğini iddia etti. Polis ekiplerinin baskısı ile savcılıkta verdiği ifadede Çelikdere'yi öldürdüğünü söylemek zorunda kaldığını iddia eden Acar, suçsuz olduğunu söyledi. Sanığın daha önceden verdiği ifadeleri ret etmesi sonrasında Cumhuriyet Savcısı, Şehmus Acar'a "Bütün cinayetler eşine tecavüz edildiği gerekçesiyle öldürülüyor, gömülüyor ve bu olayların işleyiş biçimi tasarlama hep aynı yöntemlerle. Her olayda M.Z. var ve bu kadarı tesadüf mü? Sen seri katil misin? Kaç kişiyi öldürdün" dedi.



"Ben seri katil değilim"



Savcının sorusu üzerine Şehmus Acar, "Amcamın oğlu olan Yusuf Acar'ı 2018 yılında öldürdüm. Bu olaydan ceza aldım. Bu dosyanın Burhan'ın öldürülme dosyasıyla alakası yoktur. Ben seri katil değilim. Ehliyetim ve aracım da yoktu. Yeğenim Abdurrahman'dan aracını adak işim olduğu için aldım. Belen köyünde bir arkadaşımdan koyun aldım. Aldığım yerde kestim. Ben çocukluğumdan beri kurban kesmesini bilirim. Kestiğim hayvanın sakatatlarını aracın içerisine koydum. Bu sebeple araç kanlandı. Etleri de komşularıma dağıttım, evime de götürdüm. Abdurrahman daha sonra aracını kanlı gördü. Sorduğunda durumu anlattım. Adak kestiğimde Mustafa Z. ile görüşmedim. Tek suçum adaleti yanıltmaktır. Ben adaleti yanılttım. Hatam ise boş yeri savcıya göstermekti" diye konuştu.



"Burhan'ın kaybolma tarihi benim denetime çıktığım zamana denk geldi"



Burhan Çelikdere'yi son gördüğünde kendisine borç para verdiğini söylen Acar, "Burhan benim komşumdu. 2014 yılında başka yere taşındım. Burhan inşaat, ben ise hayvancılıkla uğraşıyordum. Burhan tam hatırlamamakla birlikte 2013-2014 yıllarında yanımda çalıştı. Çobanlık yaptı, hayvanlarıma baktı. 2017 yılına cezaevine girdim. 3-4 ay kaldım cezaevinden çıktım. Ailecek görüşürdük. Ziyarete de gider gelirdik. Burhan kaybolmadan önce telefonla gün içerisinde birkaç kez görüştüm aynı gün yüz yüze de görüştük. Bana, 'Ben Ukrayna'ya gideceğim. Param yetmeyebilir' diyerek 500 TL para istedi. Ben de verdim. Burhan'ın kaybolma tarihi benim denetime çıktığım zamana denk geldi. Abisi gelip bana birkaç kez Burhan'ı sordu. M.Z. benim cezaevi arkadaşım. Burhan kaybolduğunda kendisi de dışarıdaydı" şeklinde konuştu.



"Abimi sanığın öldürdüğünü düşünüyorum"



Sanığın savunmasının ardından söz alan Burhan Çelikdere'nin abisi E.Ç. ise Şehmus Acar'ın yalan söylediğini belirterek, "Şehmus keçilerini sattıktan 5-6 ay sonra Burhan kayboldu. Abimin Ukrayna'ya gittiğini biliyorum. 17 gün sonra geri geldi. Çoban olduğu dönemde hayvanların olduğu yerde bazen kalırdı. Şehmus'un kaldığını da biliyorum. Ben abimi kaybolmadan 1 hafta önce gördüm. Evdeyken bana bir şeyden bahsetmedi. Durumu iyiydi. Abimin Ukrayna'da R. isminde kız arkadaşı olduğunu biliyorum. Abim ile Şehmus arasında borç yoktur. Abim kaybolduğunda Şehmus'a sorduk, o da bize Burhan'ın sağ olduğunu, Ukrayna'ya gittiğini geri döneceğini söyledi. Abimin düşmanı yoktur. Kendisini sanığın öldürdüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"En son Şehmus ile görüştüğü için ondan şüpheleniyoruz"



Burhan Çelikdere'nin eşi G.Ç. ise verdiği ifadede eşinin kaybolduğu gün yaşananları anlatarak şöyle konuştu:



"Eşim kaybolmadan birisiyle telefonda görüşme yaptı ancak bana kim olduğunu söylemedi. Biriyle buluşacağını, benim takip etmememi söyledi. 'Su deposunun orada biriyle buluşup İzmit'e gideceğiz' dedi. Gittiği saat 17.00 sularıydı. Aradığımızda telefon birkaç kez çaldı bir daha da çalmadı. Ben o gece bir şey söylemedim, ertesi gün abisini aradım. O da Şehmus ile konuştuğunu yurt dışına gittiğini söyledi. R. denilen kadının Türkiye'de oğlu vardı. Eşim ile R.'nin ilişkisi 1 yıldan daha az sürdü. En son Şehmus ile görüştüğü için ondan şüpheleniyoruz. Sanıktan şikayetçiyim."



"Keçi kestiğini söyledi"



Duruşmada Acar'ın Burhan Çelikiz'i öldürdüğü iddia edilen gün arabasını aldığı yeğeni A.A. ise tanık olarak dinlendi. Şehmus'un adak kesmek için arabasını aldığını söyleyerek kendisinden aracını istediğini belirten A.A. şu ifadeleri kullandı: "2016 yılının kış aylarından birinde amcam benden arabamı istedi. Bir iki saat işim var diyerek arabayı aldı. Arabayı alırken yanında bir kişi daha vardı. Sorduğumda cezaevinden arkadaşım dedi. Arabayı iki saat sonra hava kararınca getirdi. Sabah arabaya baktığımda şoför koltuğunun arkasında ıslaklık gördüm. Muşambanın üzerinde de kesik vardı. Amcama kesiği sordum o da keçi kestiğini söyledi. Ben de bir şey demedim."



Duruşma ileri tarihe ertelendi



Savcı sanığın tutuklanmasını talep ederken, her iki maktullerin araçla bir yere götürülüp gömülmesi tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğinden seri cinayet olması yönünde ihtimallerin değerlendirilmesine karar verildi. Olayla ilgili davada sanık Şehmus Acar ile M.Z.'nin suçun vasıf ve mahiyeti itibariyle tasarlayarak adam öldürmek suçundan ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA