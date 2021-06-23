YEE, Slovenya'da Türkçe kursları başlatıyor
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YEE, Slovenya'da Türkçe kursları başlatıyor

YEE, Slovenya'da Türkçe kursları başlatıyor
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Balkan ülkesi Slovenya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkçe kursu açılacak.

Balkan ülkesi Slovenya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkçe kursu açılacak.

YEE'den yapılan açıklamada, Türkçeye ilginin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hem Hırvatistan'da hem de bölge ülkelerinde artmaya devam ettiği kaydedildi.

Enstitünün Hırvatistan genelinde 2 Haziran'da başlayan kurslara 360 yeni kayıt aldığı aktarılan açıklamada, Slovenya'da da Türkçe kurslarının başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçiliğinin destekleriyle açılan başvurulara Sloven vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve yaz dönemine yönelik ücretsiz yapılacak Türkçe kurslarının çevirim içi olarak düzenleneceği vurgulandı.

Türkçe kurslarının, enstitünün Türkçe eğitim materyalleri ve salgın döneminde enstitünün uzman okutmanlarınca hazırlanan özel videolar ile yapılacağı belirtilen açıklamada YEE'nin Türkçe eğitimi ile Kovid-19 salgınının dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde, Yunus Emre'nin felsefesiyle Sloven vatandaşlarla bir araya gelmeyi ve kültürel paylaşımı amaçladığının altı çizildi.

Açıklamada, enstitü olarak salgın döneminde çevrim içi kurslarla Türkçe seferberliği başlatıldığı ve dünya çapında 112 farklı ülkeden 70 binden fazla kişinin Türkçeyle tanışmasının sağlandığı kaydedilerek "Ayrıca Enstitü tarafından geliştirilen Türkçe Öğretim Portali üzerinden 400 binin üzerinde kullanıcı halihazırda Türkçe öğreniyor. Özellikle koronavirüs krizini fırsata çeviren Enstitü, dünyanın birçok noktasında Türkçe öğrenmek isteyen binlerce vatandaşa ulaşarak Türkçe öğrenme isteklerini ve hayallerini gerçeğe dönüştürdü." ifadelerine yer verildi.

YEE'nin dünya çapında, Yunus Emre ve Türkçe Yılı çerçevesinde gösterdiği Türkçe eğitim seferberliği sayesinde, Türkçe, salgın döneminde dünyada tercih edilen diller sıralamasında 5. oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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