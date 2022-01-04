Yeditepe Bianeli'nin 2'ncisine İstanbul'un 4 önemli mekanı ev sahipliği yapacak

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın iş birliği ile düzenlenen Yeditepe Bienali'nin ikincisi başlıyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ' İstanbul'la özdeşleşmiş 4 önemli mekanda 282 sanat eserine ev sahipliği yapacağız' dedi.

'Çerçeve' fikrini temel alan, 'Çerçeve İçi - Çerçeve Dışı' temasıyla yola çıkan II. Yeditepe Bienali, 7 Ocak'ta başlıyor. 7 Mart'a kadar iki ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak Bienal, İstanbul'la özdeşleşmiş dört ayrı mekanda, 226 sanatçıya ait 282 esere ev sahipliği yapacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Bienal'in küratörlüğünü Berkan Karpat üstlendi. Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Sanat Galerisi olmak üzere dört ayrı mekanda sanatseverleri ağırlayacak.

İSTANBUL'LA ÖZDEŞLEŞMİŞ 4 ÖNEMLİ MEKANDA 282 SANAT ESERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Basın toplantısında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul'la özdeşleşmiş 4 önemli mekanda 282 sanat eserine ev sahipliği yapacaklarını aktararak sözlerine şöyle devam etti:

'Yılaşırı düzenlenen bu önemli kültür sanat etkinliğini, Kovid 19 pandemisi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak nihayet İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bienale destek veren sanatçılarımız ve etkinlik kapsamında sergilenecek eserleri merakla bekleyen sanat dostları kadar, bizler de heyecanlıyız. 7 Ocak'tan -7 Mart'a kadar 2 ay boyunca yurt dışından ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden 226 sanatçımızı ağırlayacak; İstanbul'la özdeşleşmiş 4 önemli mekanda 282 sanat eserine ev sahipliği yapacağız. Mekanlar klasikten çağdaş yorumlara kademeli olarak açılarak ilerleyecek.'

SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ, NURUOSMANİYE CAMİİ MAHZEN, YEDİKULE HİSARI VE CAM KÜP SANAT GALERİSİ

Bundan sonraki sanat etkinliklerinde de Fatih'e canlılık, renklilik kazandıracağını açıklayan Başkan Turan, 'Bienalin ilk basamağında restorasyonu halen sürmekte olan Süleymaniye İmareti bulunuyor. Dolayısıyla açılış programımız burada olacak. Diğer önemli mekanlarımız ise Nuruosmaniye Mahzen ve Yedikule Hisarı. Nuruosmaniye Mahzen, büyüleyici atmosferiyle, bir önceki bienalin gözde mekanları arasındaydı. Mahzen, bu bienalde geleneksel sanat eğitimi almış sanatçıların, çağdaş sergileme yöntemlerine ev sahipliği yaparak sanatseverlere ilginç deneyimler yaşatacak. Bienalin diğer bir ayağını oluşturan Yedikule Hisarı ise, geleneksel sanatlarımızla çağdaş sanatın sergileme pratiklerini tartışmaya açacak yerleştirmelerle misafirlerini ağırlayacak' ifadelerini kullandı.

ESER VE MEKANLAR DİJİTAL VE 3 BOYUTLU OLARAK GEZİLEBİLECEK

Yeditepe Bienali'nin en genç noktasını ise CamKüp Galeri olacağını söyleyen Turan sözlerini şöyle noktaladı:

'Burada, etkinliğe katılan tüm eser ve mekanlar dijital ve 3 boyutlu olarak gezilebilecek. 2'nci Yeditepe Bienali'nin teması 'Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı' olarak belirlendi. Aynı zamanda bu Bienal, gerek mottosunun içerdiği iddiayla gerekse eserlerin zihinlerimizde yarattığı zengin çağrışımlar ve sergilenme tarzlarıyla verimli sanatsal tartışmalara imkan sağlayacaktır. Başta küratörümüz Berkan Karpat olmak üzere, Fatih'e yaraşan bu güzel sanat etkinliğinde emeği geçen bütün kurum ve kişileri canı gönülden kutluyor, İki ay sürecek bu sanat şölenine tüm İstanbullu sanatseverleri davet ediyorum.?