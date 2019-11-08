Yedi Cücelerden ıspanak haberlerine tepki

08.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:02

Kendi bahçesinda ıspanak üreten ve pazarlarda satan Yedi Cüceler Grubu Başkanı Erdal Görgeç, içinde yabancı otların bulunması nedeniyle çok sayıda vatandaşın ıspanaktan zehirlenmesi haberlerine tepki göstererek, "Eskişehir'deki vatandaşlar rahat olsun, İstanbul'daki olay Eskişehir'i bozmaz" dedi.



Görgeç, İstanbul ve Tekirdağ'da birçok kişinin çeşitli pazarlardan aldıkları ıspanakları tükettikten sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurulduğu haberlerini hatırlatarak, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise yaşanılanların ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtildi. Açıklamada alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edildiği bildirildi. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu belirtildi" dedi.



İstanbul'daki bazı pazarcılar çiğ ıspanak yiyerek olayın genelleştirilmesine tepki gösterirken, bir tepki de Eskişehir 7 Cüceler Grubu Başkanı Erdal Görgeç'ten geldi. Görgeç, kendisi uzun süredir devamlı ıspanak sattığı belirterek, 'Eskişehir'deki vatandaşlar rahat olsun. Bizim burada öyle bir durum yok. Kimse de bu yana bize şikayet etmedi. Hastalanma gibi olaylar da yaşanmadı. Bizim ıspanaklar ter temiz, yerli bahçede üretiyoruz. Halkımız da rahat olsun. Rahatlıkla yiyebileceklerini emin olsunlar. İstanbul'daki olay Eskişehir'i bozmaz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA