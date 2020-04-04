YDU alternatif solunum cihazı üretti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› YDU alternatif solunum cihazı üretti - Haberler
Koronavirüs, Suat Günsel, Yakın, Güncel

YDU alternatif solunum cihazı üretti

Covid-19'la mücadelede, solunum destek cihazları diğer adıyla ventilatörlerin en önemli silah haline geldiği günümüzde, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi, hastaların solunumunu destekleyecek alternatif cihaz üretti.

04.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:10
YDU alternatif solunum cihazı üretti

Covid-19'la mücadelede, solunum destek cihazları diğer adıyla ventilatörlerin en önemli silah haline geldiği günümüzde, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi, hastaların solunumunu destekleyecek alternatif cihaz üretti.

Covid-19'un bugüne kadar aşısı ve ilacı bulunamamış, piyasada var olan ilaçlarla hasta özelinde alternatif tedavi protokolleri uygulanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte durumu ağır seyreden her hastayı hayata bağlamada solunum destek cihazlarına ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kuruluşların dev şirketlere daha fazla solunum cihazı üretimi için çağrıda bulunduğu günümüzde Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi, hastalara solunum desteği sağlayacak alternatif cihaz yanında sağlık kurumlarındaki cihazların birden fazla hastada kullanımını mümkün kılacak ara bağlantı ve aparatlar da üretti.

Ayrıca var olan solunum cihazlarının birden fazla hastada kullanımını mümkün kılacak ara bağlantı ve aparatların da üretimini tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Covid-19 ile mücadelede gerekli tüm tedbirleri almak için çalışmaya devam ettiklerini, solunum desteği sağlayacak alternatif cihazın seri üretim aşamasına geldiğini bildirdi.

"Seri üretim aşamasına gelindi"

İnovasyon Merkezi'nde devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, solunum desteği sağlayacak alternatif cihaz ile ilgili testlerin tamamlanarak, seri üretim aşamasına gelindiğini bildirdi. İrfan Suat Günsel, alternatif cihaz üretiminin yanı sıra ülkemizdeki sağlık kurumlarında kullanılmakta olan solunum destek cihazlarının sayısını da geliştirilen ara bağlantı ve aparatlar sayesinde en az iki katına çıkarabileceklerini kaydetti.

"Covid-19 ile mücadelede gerekli tüm tedbirleri almak için çalışıyoruz"

ABD'de Ford ve General Motors gibi devlerin solunum destek cihazı üretimine geçeceklerini açıkladıkları şu günlerde, Covid-19 salgınına karşı tedbirli olmak amacıyla çalıştıklarını belirten Günsel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile üniversite hastanelerimizin doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekiplerimiz, 3D Laboratuvarı ve mühendislerimiz, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma içine girmişlerdir. Yapılan çalışmalar neticesinde; Solunum desteğinin hayati olduğu Covid-19 tedavi sürecinde kullanılması amacıyla, mühendislerimiz tarafından hastaların solunumunu destekleyecek alternatif bir cihaz tasarlanmış, geliştirilmiş ve seri üretime geçme aşamasına gelinmiştir."

Geçtiğimiz hafta Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuvarlarında özellikle sağlık çalışanlarının kullanımına yönelik koruyucu yüz siperi üretimine de geçildiğini de hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, seri üretim ve dağıtımının ihtiyaç duyan tüm merkez ve kurumlara yapılmaya devam edildiğini, ayrıca koruyucu ekipman kapsamında N95 muadili filtreli maske tasarımının da tamamlanmış olup, üretim için hazırlık aşamasına gelindiğini bildirdi.

Dünyada, İtalya ve İspanya'da örnekleri yaşanan, sağlık çalışanlarının solunum cihazına bağlanması gereken hastalar arasında doğru seçimi yapmak zorunda kalmalarına neden olan cihaz yetersizliğini giderme sorumluluğunu üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi, ürettiği alternatif solunum cihazı ve mekanizmalarla birçok hastaya rahat nefes aldıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Seda Sayan Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: YDU alternatif solunum cihazı üretti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 14:08:32. #1.14#
title