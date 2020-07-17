Yazın giyilen sert tabanlı terlik ve sandaletler nasır sebebi
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Yazın giyilen sert tabanlı terlik ve sandaletler nasır sebebi

Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Ayrıca eğer ayaklarda mantar, siğil gibi bulaşıcı enfeksiyonlar varsa, iyi temizlenemeyen ve havalandırılamayan ayakkabılardan tekrar tekrar bulaş olabiliyor" açıklamasında bulundu.

Yazın giyilen sert tabanlı terlik ve sandaletler nasır sebebi
17.07.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:26

Ayak sağlığı her mevsim önemli olmakla birlikte yaz aylarında daha çok görünür hale gelen ayakların bakımı daha da önem kazanıyor.

Özellikle yaz aylarında açık ayakkabılar giyildiğinde görülen kuru ve çatlamış topukların kozmetik açıdan rahatsız edici olabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Ayrıca uzun süre sert tabanlı ayakkabılar giymeye bağlı deride oluşan kalınlaşmalar bir süre sonra ağrılı nasırlara sebep olur. Bu nedenle dışarıdan geldiğimizde ayaklarımızı ılık suyun içerisinde bir süre dinlendirdikten sonra, kalınlaşmış olan bölgeleri topuk taşıyla törpüleyip dermatoloğunuzun önerdiği, ayağınızdaki kuruluğun şiddetine uygun bir kremle nemlendirmek ağrılı nasırların oluşmasını engellemekte faydalı olur" önerisinde bulundu.

Sert tabanlı ve dar ayakkabılardan uzak durulmalı

Nasırın sürtünme, çarpma gibi tekrarlayan travmalara bağlı olarak gelişen bölgesel deri kalınlaşması olduğunu vurgulayan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Özellikle sert tabanlı ya da tam olmayan dar ayakkabılar giyildiğinde veya ayak kemikleri ile ilgili bir deformite mevcut olduğunda, genellikle kemik çıkıntıları üzerinde gelişir. Oldukça serttir. Hastaların özellikle ayakkabı giyildiği zaman artan şiddetli ağrı şikayetleri olur. Ayaklarımızda nasır oluşmaması için çok sıkı, içinde ayaklarımızı rahat hareket ettiremediğimiz, sert tabanlı, dar burunlu ayakkabılar giyilmemeli" dedi. Eğer bir kemik deformitesi mevcutsa mutlaka bir ortopedi uzmanına muayene olunması gerektiğini hatırlatan Dr. Kübra Esen Salman, "Nasırların tedavisinde kalınlaşmış bölgeyi yumuşatıcı ve soyucu kremler, dermatoloğunuzun kontrolünde yapılan küretaj dediğimiz nasır temizlenmesi ve gerekirse yapılabilecek soğuk sprey (kriyoterapi), koterizasyon gibi küçük cerrahi girişimler yapılabilir. Yüzeysel olan, öz dediğimiz merkez kısmı çok derinleşmemiş nasırlarda, kişinin evde kendisinin yapacağı topuk taşı, krem sürme gibi işlemlerle ve tabii ki dar ayakkabılardan sakınarak nasırı geçirmek de zaman zaman mümkün olabilir" açıklamasında bulundu.

Uzun süre kapalı ayakkabı giymek mantar enfeksiyonuna neden olabilir

Açık ve sert tabanlı sandalet ve terliklerin bu etkilerine karşı, uzun süre kapalı, sıkı ve terlemeye sebep olan ayakkabılar giymenin ise mantar enfeksiyonlarına, tırnak batmalarına, eğer siğil varsa bunların yayılmasına ve ayaklarda kaşıntılara sebep olabildiğini hatırlatan Dr. Kübra Esen Salman, şu önerilerde bulundu:

Ayakkabı ve terlik alırken mümkün olduğu kadar ayakların içinde rahat hareket edebildiği, yumuşak tabanlı olanlar tercih edilmeli.

Her gün aynı ayakkabıyı giymek yerine, en az 1 gün havalandırarak giyilmeli.

Kapalı ayakkabılar çorapsız giyilmemeli ve çok terleyen ayaklarda çorap gün içerisinde de değiştirilmeli.

İnce, pamuklu çoraplar tercih edilmeli.

Ayaklar eve geldikten sonra yıkayıp güzelce kurulandıktan sonra gerekli durumlarda uygun nemlendiricilerle nemlendirilmeli.

Kaşıntılı deri kalınlaşmaları ya da soyulmaları olduğunda, ağrılı nasır ya da siğil düşündüren lezyonların varlığında mutlaka dermatoloğa başvurulmalı.

Kaynak: Bültenler

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