Yazılım Festivali İlk Toplantısı AKÜ Ev Sahiplinde Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve 60. Hükümet Çevre ve Orman Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun himayesinde Büyük Zaferin 100. yılında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmesi planlanan Yazılım Festivali düzenlenmesi için çalışmalara başlandı. Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan festivalin çalışma grubu ile ilk resmi toplantı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde, Vali yardımcısı Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Oğuz, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tolga Özer, Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Ergün, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Haşim Yurttakal, AKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı R. Sami Çınar, Arş. Grv. Dr. Nihal Yumak, Uzaktan Eğitim MYO öğretim elemanları Öğr. Grv. Hasan Akkoç ve Öğr. Grv Gülşen Türker, Şuhut MYO Öğr. Grv. Mehmet Akif Ağtaş, Dumlupınar Bilim Sanat Merkezinden Savaş Özbey ve Hidayet Kılcal ve valilik personeli Harun Yağıcı ve Sümeyra Kaya katıldı.

Toplantıda; uzman konuşmacılarla, geliştiricileri ve teknoloji severleri bir araya getirme, Code-lab, Hackathonlar ve Yazılım Atölyeleri (workshoplar) ile katılımcılara yazılım teknolojileri konusunda yeni bilgiler kazandırma gibi amaçlar hakkında konuşulurken, festivalin organizasyon aşamaları, genel temalar ve ana tema seçimi, festival kapsamındaki etkinlikler ve eğitimler ile ilgili konularda da fikir alışverişinde bulunuldu.

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