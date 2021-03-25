Yazılı Şehit Mustafa Mercan Ortaokulu'ndan uzaktan eğitime yabancı desteği
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Yazılı Şehit Mustafa Mercan Ortaokulu'ndan uzaktan eğitime yabancı desteği

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel
Yazılı Şehit Mustafa Mercan Ortaokulu'ndan uzaktan eğitime yabancı desteği

Oğuzeli ilçesindeki Yazılı Şehit Mustafa Mercan Ortaokulu, uzaktan eğitime e-twinning projeleriyle destek veriyor.

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Oğuzeli ilçesindeki Yazılı Şehit Mustafa Mercan Ortaokulu, uzaktan eğitime e-twinning projeleriyle destek veriyor.

Yazılı Şehit Mustafa Mercan Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Osman Gülgün rehberliğinde Finlandiya, İtalya, Gürcistan ve Türkiye olmak üzere toplam 4 ülke, 13 okul ve 90 öğrenci ile yürütülen "Beyond the Borders/Sınırların Ötesinde" e-twinning projesine dahil olundu.

Proje kapsamında öğrencilerin kendi çevrimiçi derslerinin yanı sıra proje kapsamındaki okullarla yapılan çevrimiçi derslere katılıp İngilizceyi aktif kullanmaları ve web 2 araçları hakkında bilgi edinmeleri amaçlanıyor. Öğrenciler, bu sayede hem müfredatlarındaki konu ve kazanımlar hakkında iş birlikçi çalışmalar yapıp, hem farklı kültürlerle tanışıp hem de İngilizce pratiği yapıyor.???????

Aralık ayında başlayan proje, öğrencilerin katkılarıyla Mart ayı sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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