Yazıcıoğlu kent meydanında fotoğraflarıyla anıldı
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Yazıcıoğlu kent meydanında fotoğraflarıyla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yazıcıoğlu kent meydanında fotoğraflarıyla anıldı

Sivas'ta BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı sebebiyle kent meydanında fotoğraf sergisi açıldı.

Sivas'ta BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı sebebiyle kent meydanında fotoğraf sergisi açıldı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12'nci yıl dönümünde unutulmadı. Sivas tarihi kent meydanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaklaşık 50 fotoğrafının bulunduğu sergi açıldı. Sergiye Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların sergiye ilgisi yoğun oldu.

"Aziz bir hatıra olarak onu yad edeceğiz"

Burada konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, "Muhsin Yazıcıoğlu şehadetinin 12. yılında onu hayırla yad etme noktasında Sivas'ta bulunuyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun tarihe mal olmuş resimlerinin sergilendiği alanda sadece resimlerini ziyaret etmeyeceğiz. Maziye gideceğiz, aziz bir hatıra olarak onu yad edeceğiz. Rahmetle, minnetle, şükranla özlemle, hayırla yad edip genç nesillere Muhsin Yazıcıoğlu'nun anlatımını devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İçimiz yanıyor"

Sergiyi gezen vatandaşlardan Musa Koçan, "Fotoğraflara baktık. Hüzünleniyoruz, içimiz yanıyor. Soğuk havada hem üşüyoruz hem yanıyoruz. Dışımız üşüyor içimiz yanıyor" dedi.

Cemil Bolcan ise, "Muhsin Yazıcıoğlu bizim başkanımız. Aynı dönem beraber dava arkadaşlığı yaptığımız Muhsin Başkanımız kıymetli bir insan. Çok sevdiğimiz çok saygı duyduğumuz. Ne yazık ki menfur bir saldırıya uğradığını tahmin ediyorum. Fotoğraflara bakınca çok duygulandım. Böyle yan yana sohbet etmişliğimiz bile var başkanımla. O açıdan çok duygulandım. Nerdeyse konuşmakta güçlük çekiyorum. Rabbim rahmet etsin. Memleketimiz için ülkemiz için çok büyük bir kayıp" şeklinde konuştu. - SİVAS

Yazıcıoğlu kent meydanında fotoğraflarıyla anıldı
Yazıcıoğlu kent meydanında fotoğraflarıyla anıldı
Yazıcıoğlu kent meydanında fotoğraflarıyla anıldı
Yazıcıoğlu kent meydanında fotoğraflarıyla anıldı
Yazıcıoğlu kent meydanında fotoğraflarıyla anıldı
Yazıcıoğlu kent meydanında fotoğraflarıyla anıldı
Yazıcıoğlu kent meydanında fotoğraflarıyla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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