Yazar Turan Ali Çağlar, "Mersin ve Tarsus Halk Kültürü" Kitabını Okurları İçin İmzaladı

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Şinasi Develi Kent Ödülü'nün sahibi Yazar Turan Ali Çağlar'ın "Mersin ve Tarsus Halk Kültürü" adlı kitabı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu. 6. CNR Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza gününde okuyucularıyla bir araya gelen Yazar Çağlar, Büyükşehir Belediyesi'nin kitapseverlere ücretsiz ulaştırdığı kitabı okuyucuları için imzaladı.

"Mersin'in çocuklarının bu kitaptan fazlasıyla yararlanacağına inanıyorum"

'Mersin ve Tarsus Halk Kültürü' kitabının geçmişte uzun yıllar çalışma yürüttüğü ancak kaybettiği dosyasının ürünü olduğunu kaydeden Yazar Çağlar, "Bu kitap 17 yılın birikimidir. İlerde çocuklara çok değerli bilgi kaynağı olacaktır. Şundan söylüyorum: Çünkü o zamanki yaşayan insanlar, traktörün yeni çıktığı dönemlerde deve ile Toroslar'a çıkarlardı. Orta Asya'dan getirdikleri Yörük masalları, söylenceler, ağıtlar çok çok güzeldi. Ben onları derleme fırsatını yakaladım" dedi.

Yazar Çağlar, günümüz dünyasında gelişen teknoloji ile Yörüklerin binlerce yıldır süzülüp gelen sözlü kültürünün tükendiğini belirterek, "Mersin'in çocuklarının bu kitaptan fazlasıyla yararlanacağına inanıyorum" ifadesini kullandı. Çağlar, kitabının okurlara ulaşmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Akdeniz Bölgesi'nin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan 6. CNR Mersin Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destek sunduğu fuar, 28 Kasım'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 26. 11. 2021 08: 46: 37

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