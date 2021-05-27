Yazar Mustafa Özel, romanlar üzerinden iktisat konusunu anlattı

Akademisyen, yazar Mustafa Özel, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Dersaadet Sohbetleri"ne konuk oldu.

Akademisyen, yazar Mustafa Özel, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Dersaadet Sohbetleri"ne konuk oldu.

İktisat alanında uzman olan, özellikle de düşünce alanında pek çok esere imza atan Özel, programda "Romancı Gözüyle İktisat" başlıklı konuşma yaptı.

Fatih Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikte, Özel, edebiyat ve iktisat ilişkisi üzerinde durarak, roman yazanları değerler tarihçisi olarak görmek gerektiğini söyledi.

Yazar, modern anlamda ilk dönem romanlarından "Don Kişot"ta Cervantes'in müthiş bir hikaye dili kullandığını belirterek, yaşlanan bir aristokrat sınıfının artık yavaş yavaş tarih sahnesinden çekildiğini sezdiğini aktardı.

Özellikle çocuklar için hazırlanmış "Robinson Crusoe" kitabının da İngiliz toplumun küresel sömürgeci bir sistemi nasıl ortaya çıkaracağının ön hikayesini anlattığına işaret eden Özel, "Robinson Crusoe'ya bir iktisatçı bakışıyla bir fizibilite raporu gözüyle bakabiliriz. Geleceğin İngiliz uygarlığının bir ön raporu diyebiliriz. Bütün dünyada İngiltere dahil olmak üzere babaların çocuklarına tavsiye ettikleri hayat tarzı klasik dönemde itidal üzerindeydi. Yani ölçülü, orta halli bir iş hayatıydı." dedi.

Mustafa Özel, "Robinson Crusoe" hikayesinde insanın tahta hükmetmek için, "Hayy Bin Yakzan" romanında ise insanın tabiatla bütünleşmek için var olduğunun ele alındığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Tabiat gerçek anlamda annemizdir. Batı literatüründe de 'tabiat ana' lafı kullanılır. Ama bu pratikte, özellikle modern çağda asla gerçek değildir. Hayy Bin Yakzan hikayesinde biliyorsunuz, Yakzan Absal'ın adaya gelmesiyle medeni hayatı merak ediyor. Absal, ona 'medeni hayata sevemezsin' diyor. Fakat Yakzan gelip, görüyor ve pişman oluyor. 'Medeniyetin içindeki insanlar inandıklarını söylüyorlar. Konuşmalarında yüksek ahlaki değerlerden, adaletten bahsediyorlar. Fakat bunların hiçbirini uygulamıyorlar. Dolayısıyla medeni hayat yaşanmaya değer bir hayat değil.' deyip adasına geri dönüyor. Yani Robinson'un yaptığının tersini yapıyor. Daha doğrusu Robinson'dan önce yazılmış bir kitap olduğu için Robinson Cruse, Hayy Bin Yaksan hikayesini tersine çeviriyor. Tabiatla bütünleşmeyi, tabiata hükmetmeye dönüştürüyor. Doğal hayatı terk edip, medeni hayatı öne çıkarıyor."

Sanayileşmeyle birlikte 19. yüzyılın bir roman asrı olduğuna dikkati çeken Özel, romanların gazeteler üzerinden tefrika edilmesiyle de bu alanda bir patlama yaşandığını belirtti.

Özel, 19. yüzyıl roman asrında Balzac, Viktor Hugo ve Emile Zola gibi birçok yazarın öne çıktığını ve yazdıkları eserlerle iktisadi hayatın içine nüfus ettiklerini söyledi.

Romanların çok önemli metinler ve bir bilgi alanı olduğunu vurgulayan Özel, modern siyasi, iktisadi ve toplumsal hayatın birçok boyutunu romanlarda kaynaşmış olarak yer aldığını belirterek, "İşiniz ne olursa olsun kendinizi romanların dünyasına açın ve bilinçli bir şekilde okuyun. Özellikle döne döne birkaç kere okuyarak, metinleri müzakere edin. Çalışma ve düşünce hayatınızın zenginleştiğini göreceksiniz." ifadelerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı