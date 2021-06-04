Yazar İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın koleksiyonu Fatih Cam Küp Galeri'de sergilenmeye başlandı

Yazar İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın koleksiyonu Fatih Cam Küp Galeri'de sergilenmeye başlandı Bilal Erdoğan, İbnülemin Mahmud Kemal İnal sergisini ziyaret etti Hayatı boyunca eserler toplayan yazar İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın koleksiyonu ilk defa sergiye çıkı.

Yazar İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın koleksiyonu Fatih Cam Küp Galeri'de sergilenmeye başlandı

Bilal Erdoğan, İbnülemin Mahmud Kemal İnal sergisini ziyaret etti

İSTANBUL - Hayatı boyunca eserler toplayan yazar İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın koleksiyonu ilk defa sergiye çıkı. Fatih Cam Küp Sanat Galerisi'nde açılan sergide benzersiz hat eserleri ve kıymetli el yazmaları ve İbnülemin'in özel eşyaları yer aldı. Serginin açılışına İlim Yayma Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

Osmanlının son devrinde Yıldız Sarayı gibi bürokrasinin üst kademelerinde çalışan Yazar İbnülemin Mahmud Kemal İnal, ömrü boyunca topladığı eserler, ilk kez sergilenmeye başlandı. Fatih Belediyesi Ek Hizmet Binası Fatih Cam Küp Sanat Galerisinde, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın doğumunun 150'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İlim Yayma Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, sergi danışmanları Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Dr. Ali Rıza Özcan ile sergi küratörü Osman Özsoy katıldı.

Devlet bürokrasisi içinde önemli görevlerde bulunan ve 86 yıllık ömrünü öğrenmeye, öğretmeye ve memleket hizmetine adayan, vefatından önce de yazma eserlerden oluşan kütüphanesi ile zengin hat koleksiyonunu İstanbul Üniversitesine bağışlayan tarih ve biyografi yazarı İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın sergisi 29 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. Öte yandan sergide, Şeyh Hamdullah, Hafız Vahdeti, Mahmud Celaleddin, Mehmed Esad Yesari ve Necmeddin Okyay gibi önemli hattatların eserlerinin yanı sıra İbnülnülemin'in kitaplarının el yazması nüshaları ve kişisel eşyaları da yer alıyor. Ayrıca, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın hayatının da kronolojik şekilde fotoğraflarla anlatıldığı sergide, ziyaretçiler İnal'ın hayatının anlatıldığı belgeseli de izleyebilecekler.

"Vasiyetini ayakta tutmak için mücadele veriyoruz"

İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ı anmak için düzenlenen serginin açılışında konuşan Necmettin Bilal Erdoğan, "Bu sergi salgının hayatımızdaki zorluklarını biraz geride bıraktığımızın göstergesidir. Bu sergiyi hazırlayan Fatih Belediyesine ve İstanbul Üniversitesi hocalarına teşekkür ediyorum. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, İlim Yayma Vakfı açısından da önemli bir şahsiyet. İnal'ın mirası üzerinden İlim Yayma Vakfı hizmetlerine başlamış ve 70 yıllık bir geçmişe ulaşmış. Vasiyetini ayakta tutmak için mücadele veriyoruz. Bu sergide, geride bırakılan birikime şahit oluyoruz. İnal, Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirine bağlayan köprü şahsiyetlerden. Özellikle akademik dünyadaki gençlerimizin önemli şahsiyetleri takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Eserlerin bir kısmı muhafaza edildikleri arşivden ilk defa kamuya açılıyor"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise insanın ortaya koyduğu eserlerle varlığını anlamlandırdığını belirterek, "İbnülemin Mahmud Kemal İnal da ardında bıraktığı eserlere toplumumuza ışık tutuyor. İbnülemin, mensubu olduğu büyük mazinin görgü ve terbiyesini özümsemiş önemli bir kültür insanıdır. Şehirler ve eserler mimarlarının şerefleriyle şereflenirler. Fatih'e baktıkça İbnülemin'in bendeki yeri daha da derinleşiyor. Fatih güzel şahsiyetlerin mirasıyla ruh buluyor. Eserlerin bir kısmı muhafaza edildikleri arşivden ilk defa kamuya açılıyor. Bu sergide emeği gecen her herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"33 eseri seçerek sanatseverlerin ilgisine sunmayı amaçladık"

Serginin danışmalığını yapan İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ise, "İbnülemin Mahmud Kemal İnal, ömrü boyunca topladığı hat levhalarını ve eski hayata ait eşyaları 1949 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağışlamıştır. Bu levhalar içerisinde hat sanatımız açısından da çok önemli olan Şeyh Hamdullah ve Yesari Mehmed Esad gibi de ünlü isimlerinde eserlerine rastlanmaktadır. Yüzlerce hat levha arasından 33 eseri seçerek sanatseverlerin ilgisine sunmayı amaçladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal