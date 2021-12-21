YAZAR-ÇİZER ÇAĞRI CEBECİ İLE ONLİNE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ERZİNCAN (Habermetre) - "Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak etkinliklere hız kesmeden devam ediyoruz. Projemizin diğer ayağı olan Online Yazar Söyleşileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla online platformda bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda yazarımızın önceden özel olarak isme imzalı kitabını öğrencilerimize ulaştırılmasını sağlıyoruz. Bu çerçevede Yazar-Çizer Çağrı CEBECİ ile 20 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 19: 00 Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu, Demirkent TOKİ İlkokulu ve Şehit Fatih Devravult İlkokulu öğrencileriyle öğrencileri zoom platformu üzerinden "Yazarım, Çizerim Çocukları Severim" 'adlı söyleşi ile bir araya gererek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Söyleşiye Erzincan İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Arge Birimi Şube Müdürü Sayın Hüseyin EROL, Okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Söyleşi Erzincan İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Arge Birimi Şube Müdürü Hüseyin EROL'un açılış konuşması ile başladı. Daha sonra söyleşi ARGE birimi öğretmenlerimizden Kübra Tuğçe BİNGÖL'ün koordinatörlüğünde devam etmiş olup son kısımda da yazarımız öğrencilerin soruları yanıtlanmıştır.

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