Yazar Canan Tan, Nazilli'de söyleşiye katıldı

24.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:18

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye katılan ünlü Yazar Canan Tan, Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank'ın sorularını yanıtlayarak yazarlık serüvenini Nazillili okurları ile paylaştı.



Türkiye'nin en çok okunan isimleri arasında yer alan ve Piraye, Yüreğim Seni Çok Sevdi, En Son Yürekler Ölür, Eroinle Dans, Hasret gibi romanlarıyla tanınan yazar Canan Tan, Nazilli Belediyesi'nin düzenlediği söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.



Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide okurlarının sorularını yanıtlayan Tan, Eczacılık eğitimi almasına rağmen edebiyattan hiçbir zaman kopmadığının altını çizdi.



Küçük yaşlardan itibaren çok sayıda kitap okuduğunu ve ilkokul yıllarında dünya klasiklerini bitirdiğini söyleyen Tan, Piraye isimli romanının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.



Nazilli'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Canan Tan; "Öncelikle bizleri sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Nazilli Belediyesi ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir okuyucu kitlesi var" dedi.



Tüm romanlarını kağıda yazdığını söyleyen Tan; "Eczacı olmasaydım Eroinle Dans ve En Son Yürekler Ölür romanlarımı yazamazdım. Bu mesleğin bana kattığı çok fazla şey var. Ben romanlarımı tiyatro oyunu gibi kurguluyorum, yazmayı bitirdiğimde sahne canlanıyor. Bu nedenle yazdıklarım okunuyor" diye konuştu.



Nazilli'de kısa zamanda sanat ve edebiyat alanında pek çok başarılı programa imza attıklarını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, söyleşi, konferans ve daha pek çok programın farklı sanatçı ve yazarların katılımıyla süreceğini ifade etti.



Söyleşi sonunda Yazar Canan Tan kitaplarını imzalayıp okurları ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. - AYDIN

Kaynak: İHA