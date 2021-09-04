Yaz tatiline 'Kral Şakir'li veda

04 EYLÜL 2021Yaz tatiline 'Kral Şakir'li vedaBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği, yeni eğitim dönemi öncesindeki son hafta sonunda çocuklara unutulmayacak anlar yaşattı.

04 EYLÜL 2021

Yaz tatiline 'Kral Şakir'li veda

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği, yeni eğitim dönemi öncesindeki son hafta sonunda çocuklara unutulmayacak anlar yaşattı. Kral Şakir karakteriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist Varol Yaşaroğlu şenlikte küçük hayranlarına kitap imzalarken, çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Çocuk Şenliği, yüzlerce çocuğun katılımıyla yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliği'nde iki yıldır Bursalı minikleri yalnız bırakmayan Kral Şakir karakterinin mimarı Varol Yaşaroğlu, bu yıl da çocuklarla buluştu. Kral Şakir maskotları ve müzikleri ile renklenen şenlikte Yaşaroğlu, çocuklar için kitaplarını imzaladı. Etkinlikte çeşitli kamu kurumları, özel sektör ve Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından hazırlanan 50 stantta çocuklara yönelik eğitici, öğretici ve eğlendirici atölye çalışmaları yapıldı. Fidan dikim atölyesi, deprem bilinçlendirme kitapları boyama atölyesi, kodlama atölyesi, zeka oyunları atölyesi, tasarruf özendirme atölyesi, sağlıklı beslenme atölyesi ve okçuluk atölyesi gibi etkinliklerle çocuklar dolu dolu bir gün geçirdi. Sihirbaz, Palyaço, Jonglör Animasyon gösterileri, Yüz Boyama Etkinliği, Karagöz Hacivat Gösterisi, Çevre Bilinci Sergisi, Zumba Etkinliği, Mini Golf, Mini Satranç Oyun Parkurları, Büyükşehir Belediye Bandosu ve Orkestrası ile çocuklar yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi unutamayacakları bir hafta sonu yaşadı.

Geleceğe yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çocukların şenlik coşkusuna ortak oldu. Karikatürist Varol Yaşaroğlu ile birlikte stantları gezen Başkan Aktaş, çocuklar hem sohbet etti hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Çocuk Şenliği'ni geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri nedeniyle yapamadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu yıl ise büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Kral Şakir ve Fil Necati konuklarımız. Yazarımız, karikatürist Varol Yaşaroğlu da bizimle ve çocuklar için kitaplarını imzalıyor. Geleceğimiz olan yavrularımızın iyi yetişmesini arzu ediyoruz. Çevreye ve doğaya saygılı, trafik konusunda altyapısı olan bilinçli çocuklar olsun istiyoruz. Buna da dair de yatırımlar yapıyoruz. Çocuklara yönelik trafik eğitim pistimizin temelini attık. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Buradaki coşkuyu görüyoruz. Katılımları için anne babalara çok teşekkür ediyorum. Şenliğimiz büyüyerek devam ediyor" dedi.

Çocuk şenliğinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Varol Yaşaroğlu ise, "Adeta çocuklar gibi şenim. Burada halimden çok memnunum. Bu şenliğin güzel bir amacı da var. Elde edilecek gelirlerle fidan bağışı yapılacak. Gerçekten güzel bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şenlikte Kral Şakir ve Fil Necati maskotlarıyla müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçiren çocuklar ise kitaplarını Varol Yaşaroğlu'na imzalatmak için uzun bir sıra oluşturdu. Sıranın kendisine gelmesini sabırsızla bekleyen çocuklar, doyasıya eğlendiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Şenlik geleceğe nefes oluyor

Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlendiği şenlik bu yıl önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Doğa, Orman ve Çevre Bilinci temasıyla yapılan şenlikten elde edilecek tüm gelir, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yangınlarda kül olan alanların ağaçlandırılması amacıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes dünyaya nefes' kampanyasına bağışlanacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre