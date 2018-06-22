Yaz Tatilinde Öğretmenleriyle İpek Böceği Yetiştiriyorlar

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Atakum ilçesindeki bir ilkokulda ikinci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde başladıkları proje kapsamında yaz tatilinde de ipek böceklerinin bakımını yapmayı sürdürüyor.

Kurupelit İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Seher Aygün, ildeki eğitim kurumlarının performansını ölçmeyi, eğitimin niteliğini artırmayı hedefleyen "Samsun Maarif Hareketi" kapsamında ikinci sınıf öğrencileriyle ipek böceği yetiştirme projesi hazırladı.

Kozabirlik Kooperatifinden aldığı 20 bin yumurta ile işe başlayan Aygün, okul binasında kullanılmayan bir sınıfta 24 öğrencisi ile ipek böceği yetiştirmeye başladı.

İpek böceklerinin yumurtadan çıkmasının ardından çevrelerinden topladıkları dut yaprakları ile böcekleri besleyen Aygün ve öğrenciler, yaz tatilinde de ipek böceklerinin gelişimini takip etmeyi sürdürüyor.

Elde edilecek gelir okulun ihtiyaçları için kullanılacak

Seher Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile öğrencilerin doğaya, hayvanlara ve üretime ilgi duymalarını amaçladıklarını, aynı zamanda sorumluluk sahibi olmalarını hedeflediklerini söyledi.

Mayıs ayında başladıkları ipek böceği yetiştiriciliğinde sona yaklaştıklarını belirten Aygün, "Mayıs ayından beri böceklerin gelişimini öğrencilerimiz ile adım adım takip ediyoruz. Öğrencilerim çevrelerinden aileleri ile topladıkları dut yapraklarını getirerek ipek böceklerinin beslenmesini sağlıyor. İpek böceklerinin koza haline dönüşmesi henüz tamamlanmadı." dedi.

Üreten, doğayı ve hayvanları seven, çevresine duyarlı çocuklar yetiştirmek istediğini vurgulayan Aygün, okulların tatil olmasına rağmen bütün öğrencilerin sorumluluk alarak iki günde bir okula geldiklerini ve böceklerle yakından ilgilendiklerini anlattı.

Öğrenciler kadar velilerinin de projeye sahip çıkmasının kendisini sevindirdiğine dile getiren Aygün, şöyle devam etti:

"Çocukların kişisel gelişimi için bu projeyi çok önemsiyorum. Çocuklar bu sayede hem hayvan korkularını üzerlerinden attı hem de hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya başladı. Bir canlıyı büyütmenin ve her aşamasına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Çocuklar ipek böceklerini elleriyle besliyor. 1,5 ay içinde koza örmeye başladılar. Kozabirlik kozaları alacak. Elde edeceğimiz kazançla da okulumuzun ihtiyaçlarını gideceğiz."

Aygün, projeleri ile çevrelerine de örnek olduklarını aktararak bölgede yaşayanların da ipek böcekçiliğine yönelmelerini teşvik ettiklerini söyledi.

Öğrenciler ise yaz tatilinin ilk haftasında okula gelerek ipek böceklerinin bakımını yaptıklarını, yetişme anlarının tamamına tanıklık ettiklerini anlattı.

Projenin gelecek yıl da devam etmesini isteyen öğrenciler, yaz tatilinde bile severek okullarına geldiklerini, kendileri için farklı bir deneyim olduğunu kaydetti.