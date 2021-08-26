Yaz spor okulu öğrencileri izcilik yemini etti
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Yaz spor okulu öğrencileri izcilik yemini etti

Yaz spor okulu öğrencileri izcilik yemini etti
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından BİDOSK'un katkıları ile Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Park'ında gerçekleştirilen 'Yaz Spor Okulu Çocuk Kampı' renkli ve eğitici etkinliklerle tamamlandı.

Keyifli anların yaşandığı kampta doğada yaşam ve kampçılık gibi eğitici etkinliklerin yanı sıra survivor ve atletizm gibi eğlenceli etkinlikler de yer alırken, kampın kapanış töreninde yapılan yarışmalarda derece alan çocuklara izci liderleri tarafından madalyaları verildi.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Yaz Spor Okulu Çocuk Kamp Etkinliği" renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Beylikdüzü İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (BİDOSK) destek verdiği kampta Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Yaz Spor Okullarında sekiz hafta boyunca izcilik branşında eğitim alan çocuklar aldıkları eğitimlerin sonunda izcilik kampında yemin etti. Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Doğa ve İzci Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, çocuklar hem doğanın tadını çıkardı hem de birlikte kaliteli vakit geçirmenin hazzını yaşadılar. Kampçılık eğitimi, meteoroloji ve yön bulma, düğüm ve bağlar, fular kapmaca ve balık ağı oyunları ile survivor ve atletizm gibi eğitici ve öğretici çalışmaların yapıldığı kampta, çocuklar farklı bir deneyim yaşadı. Kamp etkinliğinde çocuklara doğa ve çevre ile ilgili bilgiler aktarılırken, çocukların zihinsel, fiziksel gelişiminin sağlanması, kendini ifade edebilme, toplum içerisinde anlaşılabilme ve birliktelik duyguları geliştirildi.

İzci çocuklar liderler eşliğinde birçok etkinlik yaptı

Kamp süresi boyunca çocukların farklı bir deneyim yaşadığını belirten Beylikdüzü İzcilik Doğa Spor Okulları Başkanı Ayfer Koç, "Yaz Okulu Çocuk Kampı programına açılış seremonisi ile başladık. Bayrak töreni ve kamp kurallarını anlattıktan sonra çocuklarla birlikte uygulamalı olarak çadırlarımızı kurduk. Akşam hem izci yemini hem de ateş gecesi töreni yaptık. Çocuklar ateş gecesi etkinliklerinde birbirinden renkli gösteriler yaptılar. İzci liderler olarak bizlerde çocuklara doğada yön bulma, gece yürüyüşü ve kamp eğitimi hakkında birçok etkinliği uygulamalı olarak gösterdik. Ekip liderleri olarak gece boyunca aralıklarla nöbet tuttuk ve öğlen yapılan kapanış töreni ile kampımızı sorunsuz bir şekilde tamamladık. Çocuklar oldukça keyif aldılar ve mutlu oldular. Onlar mutlu olunca biz çok daha fazla mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: Bültenler

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