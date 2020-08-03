YAZ SICAĞINDA ARTIŞA GEÇEN 5 HASTALIK
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YAZ SICAĞINDA ARTIŞA GEÇEN 5 HASTALIK

Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja yaz mevsiminde görülme sıklığında artış yaşanan 5 hastalığı ve almamız gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

YAZ SICAĞINDA ARTIŞA GEÇEN 5 HASTALIK
03.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:55

Covid-19 pandemisi sınırlamalarının kalkmasının ardından, sosyal mesafe başta olmak üzere diğer korunma yöntemlerine dikkat ederek yaz mevsiminin tüm güzelliklerini doyasıya yaşamaya çalışıyoruz. Ancak sıcak havalarda güneşli günlerin keyfini çıkarırken mutlaka uymamız gereken bazı kurallar var ki bunları ihmal ettiğimizde güneş çarpması gibi önemli sağlık problemleri gelişebiliyor ve kronik hastalıklar kötüleşebiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja sıcak havalarda özellikle 3 korunma yönteminin yaşamsal önem taşıdığını belirterek, "Yaz mevsimini sağlıklı geçirmek için yoğun güneş ışığından kaçınmak, bol su içmek ve dinlenmeyi ihmal etmemek şart" diyor. Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja yaz mevsiminde görülme sıklığında artış yaşanan 5 hastalığı ve almamız gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

GÜNEŞ ÇARPMASI

"Güneş çarpması; güneşte birkaç saat kaldıktan sonra; bulantı, kusma, bilinç değişikliği ve ateşle kendini gösteriyor. Tablo ilerlerse bilinç kaybıyla birlikte ciddi bir sağlık sorunu haline gelebiliyor" diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja sözlerine şöyle devam ediyor: "Hafif durumda ılık suyla banyo ve bol sıvı tüketimi yeterli iken bu bulguları daha yoğun yaşayan hastalarda hastane ortamında damardan tedaviyle müdahale gerekebiliyor."

Nasıl korunmalı?

Dışarıya çıkmadan 30 dakika önce cildinize yüksek koruma faktörlü güneş kremi sürün.

Günde en az 2 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin.

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10: 00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmayın, çıkma zorundaysanız mutlaka gözlük ve şapka kullanın.

Açık renkli, hafif ve bol giysiler kullanın.

-İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Yaz aylarında kadınlarda sıkça görülen idrar yolu enfeksiyonları genellikle uygun koşulları barındırmayan havuzlardan kaynaklanıyor. Sık idrara çıkma, kaşıntı ve akıntı gibi durumlarda, yaz keyfinin kaçmaması için gecikmeden doktora başvurmak gerekiyor. Çünkü tedavide geç kalındığında daha uzun süreli ve daha yoğun tedaviler gerektirir.

Nasıl korunmalı?

Klorlamanın ve su değişiminin yeterli olmadığı havuzları tercih etmeyin.

Bol bol su içmeyi alışkanlık haline getirin.

İdrarınızı tutmamaya çalışın.

Pamuklu iç çamaşırı giyin.

Sıkı ve vücuda oturan kıyafetlerden kaçının.

Genital bölge temizliğinde sabun kullanmayın.

Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapın.

İSHALLER

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte mikropların üremeleri ve gıdaların bozulmaları kolaylaşıyor. Bozulmuş ve kirlenmiş, üzerlerine mikrop bulaşmış besin ya da suların tüketimi sonrasında karın ağrısı ve yüksek ateşle seyreden ishal başlayabiliyor. "Yaz ishalleri çoğu zaman kendiliğinden 1-2 günde düzeliyor, ancak sürenin uzaması ve sıvı kaybının artması durumunda tedavi amacıyla hastaneye başvurmak gerekiyor" uyarısında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, "Aksi halde elektrolit bozuklukları ve böbrek rahatsızlıkları ile karşı karşıya kalabiliriz" diyor.

Nasıl korunmalı?

Dışarıda yemek yememeye çalışın.

Soğuk dolaplarda saklanan ürünleri tercih edin.

Sebze ve meyveleri çok iyi yıkayın.

Sık el yıkamaya dikkat edin.

İyice pişirilmiş gıdalar tüketin.

Kaynak: Snob Magazin

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