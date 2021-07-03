Yaz etkinlikleri başlıyor; sinema keyfinden, çocuk şenliklerine

Yazlık sinemalardan, Şamlar Tabiat Parkı'ndaki programlara, çocuk şenliklerinden sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar yaz için etkinlikler hazırlayan Başakşehir Belediyesi, 19 branşta ücretsiz eğitim de vereceğini duyurdu.

Yazlık sinemalardan, Şamlar Tabiat Parkı'ndaki programlara, çocuk şenliklerinden sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar yaz için etkinlikler hazırlayan Başakşehir Belediyesi, 19 branşta ücretsiz eğitim de vereceğini duyurdu.

Başakşehir, yaz ayında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. İlçe sakinlerinin keyifli ve eğlenceli bir yaz geçirmesini amaçlayan belediye, temmuz, ağustos ve eylül aylarında her yaş grubuna özel sosyal ve kültürel yaz etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler, Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet Parkı başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında gerçekleştirilecek. Gençlerin dolu dolu bir yaz geçirmesi için spor parklarında tenis, yüzme, taekwondo, mangala, okçuluk ve judonun da aralarında bulunduğu 19 branşta ücretsiz eğitimler verilecek.

YILDIZLAR ALTINDA SİNEMA KEYFİ

Şamlar Tabiat Parkı 6. Kapı'da ise çocuklar ve ailelerinin doğayı yeniden keşfetmeleri için "Doğada 1 Gün" etkinlikleri düzenlenecek. İlçenin çeşitli noktalarında sahne şovları, jonklör, hacivat-karagöz, kukla oyunları ve açık havada animasyon filmleri sahnelenecek. Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kurulacak dev ekranlar ile vatandaşlara yıldızlar altında sinema keyfi yaşatılacak. Kadın erkek, genç yaşlı binlerce ilçe sakinini bir araya getirecek yazlık sinema günlerinde, aileden dramaya, komediden maceraya, aksiyondan gerilime kadar Türk ve dünya sinemasının iz bırakan yapımları bir kez daha beyaz perdeye yansıtılacak.

"SOHBETLER ÇAYLA DEMLENECEK"

Belediyenin yapmış olduğu çalışmalar, "Çaya Geldik" etkinliği ile ilçe daha yakından tanıtılacak. İlçe genelindeki sitelere yapılacak ve keyifli sohbetlerin yapılacağı ziyaretlerde, hayata geçirilen ve planlanan projelerle yürütülen hizmetler hakkında ilçe sakinlerine bilgi verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı