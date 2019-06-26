Yaz Aylarında Yanınızda Taşıyabileceğiniz 6 Ses Bombası Bluetooth Hoparlör

Yaz aylarında dışarı çıktığımız ve arkadaşlarımızla buluştuğumuz zaman, sahil gibi bir yerde buluşursanız eksikliğini hissedeceğiniz en büyük şey yüksek ihtimalle müzik olacaktır. Sohbet ederken ya da oyun oynarken hafif bir müzik istediğinizde telefonunuzun hoparlörü sizi tatmin etmeyeceği için eğlencenize limon sıkılacak desek pek de abartmış olmayız.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte devasa hoparlörler önce küçüldü, sonra da kablolarından kurtulup her an yanımızda taşıyabileceğimiz cihazlar haline geldi. Biz de, az önce bahsettiğimiz senaryoda sizleri kurtarabilecek ve yaz eğlencenize hız kesmeden devam etmenizi sağlayacak Bluetooth hoparlörleri sizler için derledik.

Not: Ürünlerin Teknostore sayfalarına başlıklar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Xiaomi mi Kablosuz 2W Mini 2 Bluetooth Hoparlör

Xiaomi'nin kendisi küçük ancak sesi fazlasıyla tatmin edici Bluetooth hoparlörleri sayesinde müziğinizi her yere taşıyabilirsiniz. 4 saatlik bir çalışma süresi sunan hoparlörün tam şarja 2 saat içerisinde ulaştığını da belirtmekte fayda var.

Joygears MGS 601 Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Evinizde ve dışarıda kolaylıkla kullanabileceğiniz bu Bluetooth hoparlör sayesinde 5 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda microSD üzerinden de ses oynatabileceğiniz hoparlörün 10 metreye kadar bir menzili bulunuyor.

Tronsmart Element Splash Outdoor Bluetooth Hoparlör

Sahilde arkadaşlarınızla eğlenirken hoparlörünüze su gelmesi sonucunda hoparlörünüz kullanılmayacak dereceye gelebiliyor. Tronsmart'ta çalışanların bu sorunu keşfetmesi sonucu geliştirilen Tronsmart Element Splash Outdoor, IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Tüm bunların yanı sıra 10 saate kadar müzik dinleme süresine sahip olan cihazın tam şarja ulaşması için 2 saatlik bir süre yeterli oluyor.

Divoom Voombox Travel 3 Bluetooth Hoparlör

IP44 sertifikası sayesinde basit su sıçramaları ve darbelere karşı dayanıklı olan Divoom Voombox Travel 3, hem Bluetooth hem de AUX seçenekleriyle size 6 saatlik kesintisiz bir müzik deneyimi sunuyor. 10 metreye kadar bir menzile sahip olan cihazın tasarımının da oldukça şık olduğunu ekleyelim.

Tronsmart Element Blaze Bluetooth Hoparlör

Son derece şık yapısı, oldukça güçlü hoparlörleri ve uzun kullanım süresiyle öne çıkan Tronsmart Element Blaze, 12 saate kadar kullanım sağlayabilen bir 'ses bombası' olarak karşımıza çıkıyor. 1.800 mAh değerinde bir bataryayı bünyesinde bulunduran hoparlör, yalnızca iki saat içerisinde şarj olabiliyor. Son olarak IP56 sertifikasına sahip olan hoparlör su sıçramaları ve yağmur gibi durumlarda da başının çaresine bakabiliyor.

Tronsmart Element Force Plus Bluetooth Hoparlör

Listemizin son sırasında Tronsmart'ın son derece başarılı hoparlörüyle karşılaşıyoruz. 15 saate kadar müzik deneyiminin yanı sıra IPX7 sertifikası sayesinde suya dayanıklı olan cihaz iki adet 3.300 mAh'lik bataryaya sahip. 667 gram ağırlığıyla standart Bluetooth hoparlörlerden biraz daha ağır olan Tronsmart Element Force Plus, ses kalitesiyle bu dezavantajını ortadan kaldırıyor.

Yazın sizi hiçbir zaman müziksiz bırakmayacak Bluetooth hoparlörleri incelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yazımızda bulunan hoparlörlerin haricinde Teknostore'da bulunan başka hoparlörleri incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.