Yaylaya çıkınca şoku yaşadılar.

Yaylaya çıkınca şoku yaşadılar... Ayıların evlerine verdiği zararı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinden Gümüşhane'ye bağlı Beşoba yaylasına giden Ali Alagöz ve arkadaşı yaylada onlarca eve ayıların zarar vermesi karşısında büyük şok yaşadılar.

10'dan fazla evin kapısının kırık olduğu ve çok sayıda evin zarar gördüğü görülürken, zarara birden fazla ayının verdiği tahmin ediliyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinden Gümüşhane'ye bağlı Beşoba yaylasına giden Ali Alagöz ve arkadaşı yaylada karların erimeye başlaması ile birlikte ayıların kış uykusundan uyanarak evlere girdiğini belirttiler. Yaylada onlarca evin hasar gördüğünü ve büyük maddi hasarlar oluştuğunu belirten Alagöz, "66 haneli yaylamızın kapısı kırılmayan acılmayan ev neredeyse yok. Bazı evlerin duvarlarını bile yıkmışlar. Devletin bu ayı sorununa bir an önce çözüm bulması lazım" dedi.

Kaynak: İHA