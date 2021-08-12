Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Yıldırım, Büyükşehir'in hizmetlerinden memnun
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Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Yıldırım, Büyükşehir'in hizmetlerinden memnun

Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Yıldırım, Büyükşehir'in hizmetlerinden memnun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli'ye bağlı Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Hakan Yıldırım, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Yaylapınar Mahallesi'ne yaptığı hizmetler nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Nazilli'ye bağlı Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Hakan Yıldırım, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Yaylapınar Mahallesi'ne yaptığı hizmetler nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla başlattığı yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Yaylapınar Mahallesi'ndeki 4.5 kilometre uzunluğunda olan Kartepe yoluna sathi kaplama asfalt dökümü yapıldı. Bölgedeki üreticilerinin yoğun olarak kullandığı yolda yapılan çalışma vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yetiştirdikleri ürünlerin taşınmasında büyük kolaylık sağlandığını ifade eden üreticiler, Başkan Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür etti.

Yayla yolu çalışmalarının yolun genişletilmesiyle birlikte başladığını söyleyen Yaylapınar Mahalle Muhtarı Hakan Yıldırım, "Burası çiftçi ve üreticilerimizin yoğun olarak kullandığı bir yoldu. Büyükşehir ekipleri yol genişletme çalışmalarının ardından temel malzeme serimi ve sıklaştırma çalışmaları yaparak yolumuzu asfaltlanmaya hazır hale getirdi. Geçtiğimiz günlerde başlayan sathi kaplama asfalt çalışması da kısa bir sürede sona erdi ve yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte yazın tozdan kış mevsiminde ise çamurdan kurtulmuş olduk. Çok mutluyuz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinden memnun olduğunu ve Yaylapınar Mahallesi'nin birçok hizmet aldığını belirten muhtar Yıldırım, "Şahsım ve mahallem adına Özlem Çerçioğlu başkanımıza çok teşekkür ediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Yıldırım, Büyükşehir'in hizmetlerinden memnun
Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Yıldırım, Büyükşehir'in hizmetlerinden memnun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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