Yaylakent Belediye Başkanı Dede'den Ataç'a ziyaret

24.09.2019 12:19

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çankırı'nın Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'yi makamında ağırladı.



Son olarak Çankırı'nın Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Dede, Eskişehir'e ve Tepebaşı bölgesine hayran kaldığını söyledi. Dede, "İlk defa Eskişehir'e geliyorum ve Tepebaşı ilçesini kısa da olsa bir gezme fırsatım oldu. Sokakları pırıl pırıl olan muhteşem bir yer ile karşılaştım. Başkanımız da bizleri çok sıcak karşıladılar. Ben kendisine beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra sık sık başkanımızı ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.



Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Dede'ye çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, Başkan Ataç'ın Dede'ye Devrim Arabası'nın camdan figürünü, Dede'nin de Ataç'a Çankırı'ya özgü süs eşyası armağan etmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA