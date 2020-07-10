Yaylada keçileri otlatırken fenomen oldu
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Yaylada keçileri otlatırken fenomen oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde, çektiği komik videoları yüz binlerce kişi tarafından izlenen çoban Remzi Kartal, sosyal medyada fenomen oldu.

Yaylada keçileri otlatırken fenomen oldu
10.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:02

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde, çektiği komik videoları yüz binlerce kişi tarafından izlenen çoban Remzi Kartal, sosyal medyada fenomen oldu.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve Irak sınırına yakın olan Yeşiltaş köyünde yaşayan Remzi Kartal (22) isimli çoban, yayınladığı videolar sayesinde sosyal medyada fenomen oldu. Anne ve babası öldükten sonra üvey annesi ve 2 kardeşi ile birlikte derme çatma bir evde yaşayan ve geçimini çobanlık yaparak sağlayan Kartal, arkadaşı Ferhat Alper ile birlikte çektiği kısa videoları sosyal medyada yayınladı. Videoda komik hareketleriyle dikkat çeken Kartal, sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından izleme rekoru kırıyor.

Videolar, birçok hayırseverin de dikkatini çekti. İsmini açıklamayan bir hayırsever tarafından ev yapımı için gönderilen malzemeler Yüksekova il Özel İdaresi ekipleri tarafından kendisine teslim edildi. Malzemeler ile birlikte yapacağı evin temeline başlayacaklarını ifade ederek mutluluğunu dile getiren Kartal, "Yaylada keçileri otlatırken, arkadaşım görüntülerimi çekti ve bunu sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüler de kısa zamanda yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Çok olumlu tepkiler alınca biz de çekimlerimizi sürdürdük. Şu an binlerce takipçim var. Hayırsever vatandaşların verdiği destekle de ev yapacağım. Bugün Yüksekova İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılacak evimin temeli kazılıyor. Ben bizi yalnız bırakmadıkları için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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