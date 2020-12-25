Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapandığını açıkladı.

Kanalın kapanmasına giden süreçle ilgili olarak Süleyman Sarılar, "Olay TV'nin bütün yayın hakları, lisansı ve hissesinin tamamı Cavit Çağlar'ın. Ancak Hüseyin Köksal buranın yayın hayatına tekrar başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı" bilgisini verdi.

"YA BİR YOL BULACAĞIZ YA BİR YOL YAPACAĞIZ"

Sarılar, "Bütün baskılara boyun eğmeyen Hüseyin Köksal yeni bir arayışa girdi. Olay TV'yi bugün noktalayacağız ama Hüseyin Köksal bu anlayıştaki gazeteciliği devam ettirmek için çeşitli görüşmeler yapıyor, çeşitli platformları deniyor. Bizim birlikte çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada mutlaka özgür haberciliğe devam edeceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mengü de söz konusu veda yayınının sonunda "26 gün boyunca bizi izlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı. Yayın, çalışanların alkışlarıyla sona erdi.