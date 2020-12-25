Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı

25.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:20

Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan Olay TV, Nevşin Mengü'nün sunumuyla ekrana gelen ana haber bülteniyle birlikte izleyicilere veda etti.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapandığını açıkladı.

Kanalın kapanmasına giden süreçle ilgili olarak Süleyman Sarılar, "Olay TV'nin bütün yayın hakları, lisansı ve hissesinin tamamı Cavit Çağlar'ın. Ancak Hüseyin Köksal buranın yayın hayatına tekrar başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı" bilgisini verdi.

"YA BİR YOL BULACAĞIZ YA BİR YOL YAPACAĞIZ"

Sarılar, "Bütün baskılara boyun eğmeyen Hüseyin Köksal yeni bir arayışa girdi. Olay TV'yi bugün noktalayacağız ama Hüseyin Köksal bu anlayıştaki gazeteciliği devam ettirmek için çeşitli görüşmeler yapıyor, çeşitli platformları deniyor. Bizim birlikte çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada mutlaka özgür haberciliğe devam edeceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı

Mengü de söz konusu veda yayınının sonunda "26 gün boyunca bizi izlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı. Yayın, çalışanların alkışlarıyla sona erdi.

Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı
Haber Yorumları (4)
SIKINTI YOK: bekliyoruz seçimi. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TARİHÇİ: Darısı ATV nin başına
Cevap Yaz Yayından Kaldır
RÜKNETTİN DEDE: Merve boluğur hamfendi çok güzelsin.Seninle tanışmak isterim.
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Engin Özkoç Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Furkan Palalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Ryan Babel Metin Oktay Samet Aybaba Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 21:02:22. #1.14#
title