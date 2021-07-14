Yayaya çarpan sürücü kaçtı, yoldaki yaralıya çarpmamak için 3 araç da kaza yaptı

Yayaya çarpan sürücü kaçtı, yoldaki yaralıya çarpmamak için 3 araç da kaza yaptı Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan sürücü kayıplara karışırken, yolun ortasındaki yayaya çarpmamak için 3 araç da maddi hasarlı kaza yaptı.