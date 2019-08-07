07.08.2019 13:05

'Yaya Öncelikli Trafik' için yayalar ve sürücüler bilgilendirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te trafik güvenliğini arttırmak ve kazaların önüne geçebilmek için yayalara ve araç sürücülerine yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. 'Yaya Öncelikli Trafik' için yayalar ve araç sürücüleri bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesi dolayısıyla Gaziantep'teki farkındalık faaliyetleri kapsamında yayalara ve araç sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı. "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Fevzi Çakmak Bulvarı Sankopark Alışveriş Merkezi önündeki yaya geçidinde yapılan etkinlik ile araç sürücülerine ve yayalara broşür dağıtıldı. Araç sürücülerine, yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehitkamil Trafik Grup Amiri Komiser Yardımcısı Aslan Çetince, "İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı olarak ilan edildi. Biz de konu ile ilgili trafik şube müdürlüğü olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda gerek yayaları gerekse de sürücüleri bilinçlendiriyoruz. Yayalara ve araç sürücülerine bu konuda hazırlanmış olan broşürlerimizi dağıtıyoruz. Aynı zamanda eğitim çalışmaları da yaptırıyoruz. Kural ihlali yapan sürücülere ve yayalara uyarılarda bulunuyoruz. Bu uygulama ile amaç yaya kazalarını minimize etme, yaralanma ve ölüm sayılarını mümkünse sıfıra kadar indirme temennisindeyiz. Yani yayalarımızın, vatandaşlarımızın kılına zarar gelmesin istiyoruz" diye konuştu.

Trafik güvenliğini arttırmak ve kazaların önüne geçebilmek için yapılan bilgilendirme etkinliği yapılan broşür dağıtımları ile sona erdi.

Kaynak: İHA