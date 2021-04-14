YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
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YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Mehtap Tekin Turhan (37), okul çıkışında yaya geçidinden geçen 8 yaşındaki oğlu Koray Tekin Turhan'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Zühal G.'nin (45), olaydan 15 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

MERSİN'de Mehtap Tekin Turhan (37), okul çıkışında yaya geçidinden geçen 8 yaşındaki oğlu Koray Tekin Turhan'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Zühal G.'nin (45), olaydan 15 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Turhan, "Günlerdir gözüme uyku girmiyor, yaşamıyoruz. Suçlunun yeniden tutuklanıp, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kaan-Mehtap Tekin Turhan çiftinin oğulları Koray, 22 Mart'ta okul çıkışında Zühal G. yönetimindeki 33 TN 880 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Koray Tekin Turhan, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından tutuklanan Zühal G. hakkında 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Zühal G.?nin, yaya geçidine yaklaştığında durmadığı ve yayalara yol vermediği belirtildi.

Davanın ilk duruşması kazadan 15 gün sonra yapıldı. Mersin Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zühal G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALDI, GÖREMEDİM'

Duruşmada kendisini savunan Zühal G., güneşin gözünü alması nedeniyle kazanın yaşandığını savunarak, "30 yıldır araç kullanırım, ilk defa kaza yapıyorum. Bu kazanın sonuçları çok ağır oldu. Olaydan dolayı çok üzgünüm, çok pişmanım. Herkesten özür diliyorum. Ben normalde çok dikkatli bir sürücüyüm. Olay günü oğlumu kurstan almıştım ve eve gidiyordum. O yolu ilk kez kullanıyorum. Olay anında karşıdan gelen güneş gözümü alınca, yaya geçidini ve trafik levhalarını görmedim. Frene bastım ama duramadım, bir anda oldu. 10 ve 13 yaşında oğullarıma bakıyorum. Mersin'de kimsem yok. Ben ölen çocuğun ailesi ile empati kurdum, çok acı çekiyorum, pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Taraf avukatları dinleyen mahkeme heyeti sanık Zühal G.,'nin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için haziran ayına ertelendi.

'ACIMIZI YAŞAMADAN, YENİ BİR ACI YAŞADIK'

Çocuğunun acısının hala taze olduğunu kaydeden Mehtap Tekin Turhan, "Biz daha acımızı yaşayamadan sanık serbest bırakıldı. Bir acı daha yaşadık. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Onun yatağında uyuyorum. Kokusunu içime çekiyorum. 2 çocuğu varmış baktığı ama benim oğlum artık yok. Ona sarılamıyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyormuş. Biz adalete olan inancımızı kaybetmek istemiyoruz. Suçlunun yeniden tutuklanıp, en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

'İTİRAZ EDECEĞİZ'

Ailenin avukatı Ömer Utku Yeşilkaya da, "Tahliye kararının bu kadar kısa sürede verilmesi ailenin üzüntüsüne sebep olmuştur. Tutukluluk süresinin çok kısa sürmesi hakkaniyet kavramıyla da ters düşmektedir. Karara itiraz edeceğiz" ifadesini kullandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Okuldan çıktıktan sonra grupla birlikte yola yaya yoluna gelen Koray Tekin Turhan, iki aracın durması üzerine karşıya geçmeye çalışıyor. Bu sırada hızla gelen otomobil Koray'a çarpıyor. Çevredekilerin yardımına geldiği Koray Tekin Turhan, ambulansla hastaneye götürülüyor.

YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI
YAYA GEÇİDİNDE KORAY'A ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2 HAFTA SONRA SERBEST KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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