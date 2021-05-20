Yay burcu hangi ay 2021? Yay burcu hangi aylar arası

Burçlar dört gruba ayrılmıştır. Bunlar; Ateş, toprak, hava ve su grubudur. Hangi burç grubuna ait olduğunuzu bilmek size temel kişilik özelliklerinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi anlamanızı sağlamaktadır. İnsanlar doğdukları zaman belli bir ay, belli bir gün dünyaya gelirler. Doğdukları Tarih ve Ay'a göre hangi burca ait olduklarını öğrenirler. Peki, Yay burcu hangi ay 2021? Yay burcu hangi aylar arası

Yay burcu hangi aylar arası olduğunu sizler için derledik. İnsanlar bin yıldır evrenin gizemlerini düşünerek güneşin canlı hareketini, ayın aldatıcı döngüsünü ve tepedeki sınırsız yıldızların girdabını izliyorlar. Astroloji ve astronomi , binlerce yıldır ayrılmaz bir şekilde bağlantılıydı. Bu iki alan zaman içinde çözülmüş olsa da, kozmosun mistik öğretileri bugün hala bize rehberlik ediyor.

YAY BURCU HANGİ AY?

Yay Burcu tarihi (22 Kasım- 21 Aralık)

Yay burcu 22 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında doğan kişiler bu burca sahiptir.

İnsanların doğdukları tarihler burçlarını belirlerken doğdukları saatler ise yükselen burçlarını belirlemektedir. Diğer bir yandan doğum tarihi, saati ve lokasyonu birleştiğinde ise insanların doğum haritaları net bir şekilde hazırlanabilmektedir.

Yay'lar başkalarının zorlandığı konuları bile kısa sürede kavrar ve çözümler üretirler. Kavrama yetenekleri ve becerileri sayesinde her işin üstesinden kolayca gelebilirler. Dikkatsizce riske atılabilirler fakat hatalarından dersler çıkarmayı da bilirler. İçtenlikleri ve iyimserlikleriyle birçok arkadaş edinebilirler. Özgürlüğüne aşırı düşkün olan Yay'lar kısıtlanmaktan ve emir almaktan hoşlanmazlar. Dikkatsiz, kaprisli ve patavatsızdırlar. Çabuk sinirlenirler, kısa sürede sakinleşirler, kin tutmazlar.

İnsanlarla çok kolay iletişim kurabilir. Keşfedilmemiş konuları araştırmayı, seyahat etmeyi, farklı yerleri görmeyi, yeni insanlarla tanışmayı, değişik kültürler öğrenmeyi severler. Para konusunda çok cömerttirler ve savurgandırlar. Yay'lar aynı anda birçok konu ile ilgilenebilirler. Bu da bilmedikleri şeyleri öğrenme merakındandır.

İlgisini çekmeyen konularda sıkılırlar ve sıkıldıkları belli etmekten kaçınmazlar. Yay'lar hareketli olmalarından dolayı daima formdadırlar ve hareketli yapıları sayesinde tüm sporlarla ilgilenebilirler. Ancak açık hava sporlarını çok severler. Kendine olan güvenleri ve iyi niyetleri yüzleri yansımıştır.

Yay Burcu Tarihleri ve Günleri

Yay burcunda doğan kişilere özel olan tarihler arasında ilk sırayı elbette ki yükselenleri almaktadır. Yükselen burçların belirlenmesi için ise doğum saatinin bilinmesi gerekmektedir. Yay burcunun yükselenleri şu şekilde olmaktadır:

22 Kasım ile 2 Aralık tarihinde doğup Yay burcu olanların yükselenleri:

23:00 ile 00:00 saatleri arasında doğanlar Başak burcu,

20:30 ile 23:00 saatleri arasında doğanlar Aslan burcu,

18:30 ile 20:00 saatleri arasında doğanlar Yengeç burcu,

16:30 ile 18:00 saatleri arasında doğanlar İkizler burcu,

15:30 ile 16:00 saatleri arasında doğanlar Boğa burcu,

14:30 ile 15:00 saatleri arasında doğanlar Koç burcu,

13:30 ile 14:00 saatleri arasında doğanlar Balık burcu,

12:30 ile 13:00 saatleri arasında doğanlar Kova burcu,

10:30 ile 12:00 saatleri arasında doğanlar Oğlak burcu,

08:00 ile 10:00 saatleri arasında doğanlar Yay burcu,

05:00 ile 07:30 saatleri arasında doğanlar Akrep burcu,

02:00 ile 04:30 saatleri arasında doğanlar Terazi burcu,

00:00 ile 01:30 saatleri arasında doğanlar Başak burcu,

3 Aralık ile 12 Aralık arasında doğan Yay burçlarının yükselenleri şu şekilde olmaktadır:

00:00 ile 00:30 Başak

01:00 ile 03:30 Terazi,

04:00 ile 06:30 Akrep,

07:00 ile 09:00 Yay,

09:30 ile 11:00 Oğlak,

11:30 ile 12:00 Kova,

12:30 ile 13:00 Balık,

13:30 ile 14:00 Koç

14:30 ile 15:00 Boğa,

15:30 ile 17:00 İkizler,

17:30 ile 19:00 Yengeç,

19:30 ile 21:30 Aslan,

22:00 ile 23:30 Başak