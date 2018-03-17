Yavuzeli'nde 18 Mart Çanakkale Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından mevlit okutuldu.

Haci Hasan Alaparmak Cami'nde ikindi namazına müteakiben gerçekleşen Mevlit programına İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Sarıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı, Şehit Aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm yurt genelinde düzenlediği program kapsamında Yavuzeli İlçe Müftülüğünün düzenlediği İlçe Merkezindeki Haci Hasan Alaparmak Cami'de kılınan İkindi namazının ardından Çanakkale kahramanları için ilahiler okundu, dualar edildi.

Haci Hasan Alaparmak Caminde düzenlenen Mevlit-i Şerif Programında İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Cami İmam Hatibi Mehmet Fethi Yuvanç, İlçe merkezinde bulunan cami İmamları, hafızlar, ilahiler, kasideler ve tekbirlerle şehitlerin ruhlarını şad ettiler. Mevlit-i Şerif okunmasının ardından tüm katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - GAZİANTEP