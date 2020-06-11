Yavrularını korumak için köpeğe saldıran kedi, sitenin maskotu oldu
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Yavrularını korumak için köpeğe saldıran kedi, sitenin maskotu oldu

ANTALYA'da, yeni doğan yavrularını koruma içgüdüsüyle Nilüfer- Serdar Korkmaz çiftinin köpeğine saldıran kedi, sitenin maskotu oldu.

Yavrularını korumak için köpeğe saldıran kedi, sitenin maskotu oldu
11.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:19

ANTALYA'da, yeni doğan yavrularını koruma içgüdüsüyle Nilüfer- Serdar Korkmaz çiftinin köpeğine saldıran kedi, sitenin maskotu oldu. Anne kedi ve yavrularını sahiplenmek isteyenler olmasına rağmen site sakinleri kimseye vermiyor.

Olay, geçen ay Konyaaltı ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Nilüfer ve Serdar Korkmaz çifti köpekleriyle evden çıktıkları sırada, bir anda arkalarından gelen kedinin saldırısına uğradı. Şaşkına dönen çift köpeklerini geri çekmeye çalışırken diğer taraftan kendilerini korumaya çalıştı. Bir süre mücadele eden çift, kediyi uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Köpeğin üzerine doğru saldıran kedi, hem köpeğe hem sahiplerine zor anlar yaşattı. Sahibi çareyi, köpeğini kucağına almakta buldu. Kedi bir süre sonra saldırıyı bırakıp, uzaklaştı. Yaşananlar, anbean sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ASLINDA ÇOK UYSALDIR'Kamera görüntülerini izleyen site görevlisi Süleyman Karataş, anne kedinin yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini söyledi. Sitedeki çocukların yeni doğan 3 yavru kediyi olay günü güvenlik kulübesinin yanına çıkardığını hatırlatan Karataş, "Tabi o sırada köpek güvenliğin önünden geçmek üzereyken anne kedi yavrularına zarar vereceği içgüdüsüyle hareket etmiş. Aslında saldırgan bir kedi değil. Çok uysaldır" dedi.Olaydan sonra site sakinlerinin kediyi daha çok sahiplendiğini aktaran Süleyman Karataş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sitede oturanlar, anne kedi ve yavrularını beslemeye devam ediyor. Sitede yaklaşık 200 kişi oturuyor ve herkes kedileri sahiplendi. Mama, süt getiriyorlar. Sularını eksik etmiyorlar. Küçük bir yuvaları oldu. Sahiplenmek isteyenler var ama vermedik. Anne ve yavruları, sitemizin maskotu oldu. Oyun oynuyoruz onlarla."

Sitede oturan Belinay ve Kayra Altınbilek kardeşler ise her gün kedileri sevmeye geldiklerini belirterek, "Yavrulara arkadaşlarımla birlikte mama veriyoruz. Kediden korkmuyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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