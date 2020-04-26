Yavrular, karantinada büyüyor ANTALYA Akvaryum bünyesinde, tropik ve egzotik canlıların cam bölümlerde sergilendiği WildPark'ta dünyaya gelen 3 Leopard Gecko ve 2 kaplan bukalemun yavrusu, karantinada tutuluyor.

ANTALYA Akvaryum bünyesinde, tropik ve egzotik canlıların cam bölümlerde sergilendiği WildPark'ta dünyaya gelen 3 Leopard Gecko ve 2 kaplan bukalemun yavrusu, karantinada tutuluyor.

Antalya'da, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine ziyarete kapatılan Antaya Akvaryum bünyesindeki Wildpark'ta canlı yaşamı sürüyor. Merkez içindeki 'teraryum' denilen camdan bölmelerde tutulan 80 tür içinde, 120'e yakın canlı yaşıyor. Nisan ayıyla birlikte doğumların başladığı Wildpark'ta, son olarak farklı ırklarda 5 yavru dünyaya geldi. 3 Leopard Gecko adlı sürüngen yavrularının yanı sıra 2 de kaplan bukalemun yavrusu karantina bölümünde bakıma alındı. Yaklaşık 2 ay karantinada tutulup, daha sonra yetişkinler bölümüne alınacak canlılar, özel yemlerle besleniyor.Wildpark Yaşam Destek Şefi Hakan Akdeniz tarafından 24 saat gözetim altında tutulan yavrular, hareketli olmalarıyla dikkat çekiyor. Hayatın dışarıda durduğunu fakat Wildpark içinde hızla devam ettiğini belirten Akdeniz, "Hayvanlarımızın bakımını en iyi şekilde yapıyoruz. Kış aylarında doğumlar başlıyor. Yavruların bakımını karantina odalarında yapıyoruz. Son olarak Leopard Gecko ile panter bukalemun yavruları dünyaya geldi. Birkaç ay içinde merkez içindeki özel camdan odalarda yaşayan yetişkinlerin yanına çıkaracağız. Fakat güçlenip belli bir büyüklüğe gelinceye kadar burada tutacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA