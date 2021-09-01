Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor
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Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor

Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ndeki yavru kedi sahiplendirme ünitesinde yer alan yavru kediler, yeni sahiplerini bekliyor.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ndeki yavru kedi sahiplendirme ünitesinde yer alan yavru kediler, yeni sahiplerini bekliyor.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her yıl binlerce can dostu sağlığına kavuşturduğu gibi sahipsiz sokak hayvanın sahiplenilmesini de sağlıyor. Satın almak yerine vatandaşları hayvan sahiplenmeye teşvik etmek maksadıyla hayata geçirilen yavru kedi sahiplendirme ünitesinde 26 minik can dostu yer alıyor. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde doğan yavru kediler ile sokakta bulunarak barınağa getirilen yavru kedilerin bulunduğu yavru kedi sahiplendirme ünitesinde minik can dostlar, yeni sahiplerini bekliyor.

Osmangazi Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nden hayvan sahiplenen vatandaşlar için bakım ve tedavi noktasında da kolaylıklar sağlıyor. Hayvan sahiplenen vatandaşlar, can dostlarını barınağa getirerek her türlü bakımını yaptırabiliyor. Ayrıca sahiplenilen hayvanlar için pansiyon hizmeti de veriliyor. Barınaktan hayvan sahiplenen vatandaşlar, tatile gidecekleri zaman can dostlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne bırakabiliyor.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan sokak hayvanı toplama ekiplerimiz, her gün sokaklardan topladığı onlarca bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanını barınağa getiriyor. Görevli veteriner hekimlerimiz tarafından bakım ve tedavilerini yaptığımız sokak hayvanlarını Hayvanları Koruma Kanunu gereğince aldığımız noktaya geri bırakıyoruz. Kendi başına hayatını sürdüremeyecek olan can dostlar ile yavru hayvanları ise barınakta misafir etmeye devam ediyoruz. Barınakta kalan hayvanların sahiplendirilmesi noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı hayvan sahiplenmeye teşvik etmek adına geçtiğimiz yıllarda yavru kedi sahiplendirme ünitesi kurduk. Şu an burada 26 sevimli yavru kedi yer alıyor. Vatandaşlarımızı bu sevimli yavru kedileri sahiplenmeye bekliyoruz" dedi. - BURSA

Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor
Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor
Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor
Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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